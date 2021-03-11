Elon Musk silah ticareti işinden 168,5 milyon dolar daha kazanacak

ABD Hava Kuvvetleri'nin füzeleri için ısı kalkanları ihalesini Elon Musk'a ait SpaceX aldı. Pentagon'un girişimi üzerine yürütülen ve "birçok şirketin" yer aldığı bir ihalede 8,5 milyon ABD Doları tutarında sözleşme Aralık 2020'de imzalandı ancak ihale hakkında bilgi kamuoyuna yeni açıklandı.

"Hipersonikler için çok amaçlı termal koruma sistemleri" başlıklı ihale kapsamında Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL) ile SpaceX arasında 8,5 milyon dolar tutarında sözleşme Aralık 2020'de imzalandı. Ancak, bu yıl Şubat ayı sonuna kadar bilgi kamuoyuna açıklanmadı. İhale duyurusunda, "Amaç, bu tür yeni nesil cihazların düşük maliyetli seri üretimini mümkün kılmak için termal koruma sistemleri üretim teknolojisini iyileştirmektir" denildi.

Söz konusu "ısı kalkanları" hipersonik hızlara erişme sırasında füze gövdesinin aşırı ısınmasına ve artan ısıl direncine karşı koruma için önem taşıyor.

Fırlatma ihalelerinden 160 milyon daha

Buna ek olarak bu sefer kamuya açık bir ihalede Pentagon Salı günü Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX 159 milyon doların üzerinde iki sözleşme imzaladığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, anlaşmalara göre SpaceX'in Falcon 9 roketlerinin iki ayrı görev yürüteceğini söyledi. Pentagon, iki Falcon 9 sözleşmesinin 159,7 milyon dolara ulaştığını ve 2023 sonunda tamamlanması beklendiğini söyledi. Ancak fırlatmaların ayrıca maliyetleri açıklanmadı.

Fırlatmaların Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü ve Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonunda yapılacağı belirtilirken Pentagon, bir başka fırlatma sağlayıcısı olan United Launch Alliance'ın da Salı günü 224,2 milyon dolar karşılığında iki Pentagon ihalesi aldığını ekledi.

Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi olan ULA, fırlatma hizmetleri için Vulcan Centaur roketlerini de sağlayacak. ULA fırlatmaları da 2023'ün sonundan önce planlanıyor.

SpaceX daha önce de Pentagon ihaleleri almıştı. Ekim ayında şirket füze takip uyduları yapmak için 149 milyon dolarlık bir ihale kazandı, Temmuz ayındaysa, ABD ordusuyla Uzay Kuvvetleri için yeni roketler fırlatma ihalelerinin yüzde 40'ını kazandı. Diğer yüzde 60 ULA tarafından alınmıştı.