Elon Musk’ın uzay aracı Starship’in prototipi infilak etti

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in uzay aracı Starship'in prototipi SN10, Teksas’ta yüksek irtifa test uçuşu için fırlatılmasının ardından yere indikten sonra infilak etti.

Şirket prototipin yere inmesinin ardından testin başarılı olduğunu açıkladı ancak yere inişten dakikalar sonra prototip infilak etti.

Şirketin Mars ve Ay’a yolculuk için tasarladığı Starship’in önceki prototipleri SN8 ve SN9 daha önce test uçuşu gerçekleştirmiş ancak havada infilak etmişti.

Şirket neyin yanlış gittiğine dair bir açıklama yapmadı ancak Musk Twitter’dan prototipin tek parça halinde yere inmeyi başardığını duyurdu.

Önceki iki test uçuşu gibi bu test uçuşu da 6 buçuk dakika sürdü.

Starship ile 2023 yılında Ay’ın çevresinde uzay seyahati için şirkete şimdiden miktarı açıklanmayan bir para ödeyen Japon milyarder Yusaku Maezawa kendisine bu yolculukta eşlik edecek 8 kişinin başvurularını beklediğini söylemişti.