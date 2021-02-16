Dünya genelinde et fiyatları yükseliyor

Geçtiğimiz yıl büyük artışın görüldüğü küresel gıda fiyatlarının bu yıl daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, tahıl ve soya fasulyesi fiyatlarının pandemi döneminde son yedi yılın en yüksek seviyesine çıkması, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem maliyetinin artmasına neden olurken, et üreticileri kârlarını korumak için dünya genelinde et fiyatlarını artırdı.

Öte yandan, ABD'de koronavirüse karşı aşılama programlarının başlamasının ardından normale dönme umutlarının artmasıyla ve ekonomik kurtarma paketleriyle birlikte gıda taleplerinde ve tüketici fiyatlarında artışın beklendiği belirtiliyor. ABD ve Avrupa tahvil piyasaları, enflasyonun yeniden görüleceğine dönük sinyal verirken, ABD'de bir yıllık enflasyon beklentisinin 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtiliyor.

Şikago kentinde 1 Aralık tarihinden bu yana tahıl fiyatlarında yüzde 28, soya fasulyesi fiyatlarında yüzde 18 atışın görüldüğü belirtildi.

Hayvancılıkta yem fiyatlarında görülen artışın kaynağının, dünya genelinde görülen kötü hava koşulları ve düşük hasat olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, Çin'in hayvan yemi talebini önemli ölçüde artırdığına işaret ediliyor.

Kümes hayvan eti nakliyatının öncülerinden Brezilya'da, tavuk yetiştirme maliyetinin geçtiğimiz yıl yüzde 39 oranında arttığı kaydedildi. Ülkede maliyetlerin geçtiğimiz ay yüzde 6 civarında arttığı belirtiliyor.

Avrupa'da da et üreticilerinin kârlarının düştüğü, bazı domuz yetiştiricilerinin piyasadan çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü, küresel et fiyatlarının Ocak'ta üst üst 4. ay yükseldiğini açıkladı.

Hayvanlarda görülen salgın hastalıkların da et fiyatlarının yükselmesine neden olabileceğine dikkat çekiliyor. Avrupa ve Asya'da kuş gribinin görüldüğü anımsatılırken, ölümcül Afrikalı domuz gribinin Çin'de sürüleri yok ettiği, Filipinler'de bir domuz yetiştiricisi şirketin piyasadan çekilmesine neden olduğu ve bazı ülkelerde yayılmaya devam ettiği belirtildi.



