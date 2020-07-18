Dr. İbrahim Örnek Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

İstanbul’da Nöroloji Uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1987 yılı mezunlarından, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı meslektaşımız Dr. İbrahim Örnek’i Covid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim, sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi. Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de 25 hekimin yaşamını yitirdiği anımsatılan açıklamada “Covid-19 nedeniyle bugüne kadar İstanbul’dan 15, Türkiye’den 25 hekim hayatını kaybetti. Onlar ‘başarı hikayesi’ anlatadursun, biz ölüyoruz! (A-Normalleşme süreci de devam ediyor)” ifadelerine yer verildi.