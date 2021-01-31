Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Wolfgang Amadeus Mozart

Bugünkü köşemizde 27 Ocak 1756’da Salzburg’da dünyaya gelen Wolfgang Amadeus Mozart’ın piyano için yazdığı iki minör konçertosundan biri olan 20 numaralı Re Minör Piyano Konçertosu’nu dinleyeceğiz. Aydınlanma çağının en önemli bestecilerinden biri olan W. A. Mozart’ın 1785 yılında bestelediği bu konçerto, ilk kez, 11 Şubat 1785 tarihinde Viyana’da kendisi tarafından seslendirilmiştir.

Bestecinin en sevilen piyano konçertolarından biri olan bu eseri bir başka büyük besteci L. W. Beethoven çok genç yaşta dinlemiş ve repertuarına almıştır. Beethoven’in halka açık konserlerde çaldığı ve kendisine ait olmayan tek eser olan bu konçerto için, L. W. Beethoven, Johannes Brahms, Clara Schumann, Ferruccio Busoni gibi pek çok önemli besteci kadans yazmıştır.

Mozart ve Beethoven ilk kez, eserin seslendirilişinden iki yol sonra, 1787 yılında bir araya geldiler. Genç Beethoven, Mozart ile çalışmak istediyse de bu, Beethoven’in Viyana’ya taşınmasına kadar geçen süreçte Mozart’ın ölümü nedeniyle gerçekleşemedi. Beethoven, kendisine ait olmayan bir konçerto için yazdığı tek kadansı bu piyano konçertosu için yazdı.

Eseri, Beethoven’in yazdığı kadans bölümüyle birlikte piyanist Mitsuko Uchida’dan dinliyoruz.