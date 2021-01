Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Brahms

Brahms 19.yy'ın en önemli romantik dönem bestecilerindendir. Brahms'ın müziğinde Beethoven, Bach, Handel ve Palestrina'nın etkisi görülebilir. Detmold'da müzik direktörlüğü yaptıktan sonra Hamburg'da kadınlar korosu şefliğini yapmıştır. 1863 yılında Viyana'ya yerleştikten sonra hayatını bağımsız olarak kazanmaya başlamıştır. Brahms genellikle senfonik ve oda müziği eserleri bestelemiş olsa da insan sesi için de çok sayıda eser bestelemiştir. 200'e yakın piyano ve solo ses için lied (şarkı), koro parçaları ve vokal quartet (dörtlü) şarkıları vardır.

Bugün dinleyeceğimiz eser de aslında vokal quartet ve piyano için 1887 yılında bestelenmiştir. Arkadaşı Hugo Conrat'ın Macarcadan çevirdiği halk şarkıları metinleri üzerine yazdığı şarkıları Macar ezgilerini kullanmadan kendi müziğiyle bestelemiştir. Ancak eserlerin koro için de oldukça uygun olması korolar tarafında seslendirilmesini sağlamıştır.

Eser ardı ardına söylenen 11 şarkıdan oluşur:

1- He, Zigeuner,greife in die Saiten ein! (Hey,Çingene dokun tellere..)

2- Hoch getürmte Rimaflut; Wie bist du so trübe ( Dalgaları yükselmiş Rma ırmağı; Nasıl böyle bulanıksın?)

3- Wisst ihr, wenn mein Kindchen am allerschönsten ist.( Bilir misiniz yavrum ne zaman en güzeldir?)

4- Lieber Gott, du weisst, wie oft bereut ich hab ( Sevgili Tanrım, ne kadar sık pişman olduğumu bilirsin)

5- Brauer Bursche führt zum Tanze (Esmer delikanlı dansa davet ediyor)

6- Röslein dreie in der Reihe blühn so rot ( Üç küçük gül goncası yan yana öyle kırmızı açıyor ki)

7- Kommt dir manchmal in den Sinn (Arada hiç aklına geliyor mu?)

8- Horch, der Wind klagt ( Dinle, rüzgarın sesini.)

9- Weit und Breit schaut mich niemand an (Etrafta kimse bana bakmıyor)

10- Mond verhüllt sen Angesicht ( ay çehresini saklıyor)

11-Rote Abendwolken ziehn (Kızıl akşam bulutları geçiyor)