'Babacan evine dönsün, Erdoğan ona bir iş de bulur'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, güncel konulara ilişkin Gazeteci Şule Aydın'ın sorularını yanıtladı.

Aşılama faaliyetleri ve pandemi konusundaki soruyu yanıtlayan Okuyan, geride bıraktığımız 1 yılın herkes için bireysel olarak kötü geçtiğini hatırlatırken "Toplumsal olarak daha vahim bir tablo var. İşçi sınıfının dünyada haklarının elinden alındığı, sermayenin pervasızlaştığı, halkların tokosullaştığı bir yıl oldu. Bunun rövanşını almamız gerekiyor." dedi.

'AB kibirinden ölecek, Rus aşısı için "Rus ruleti" dediler'

Aşı karşıtı propogandanın dünyada güçlendiğini belirten Okuyan, bunun iki yerden güç aldığını belirterek "Biri gericilik ve yalnızca Türkiye'de de yok bu. Rusya aşısını üretti ama halkı istemedi. Rus halkına haksızlık etmek istemiyorum ama Sosyalizmi yıktılar, hurafelere inanmaya başladılar. Aşı düşmanlığı yaygınlaştı orada." şeklinde konuştu. Aşı karşıtlığının güç aldığı ikinci alanınsa "uluslararası alandaki aşı savaşı" olduğunu söyleyen Okuyan, "AB ve İngiltere arasında kavga var, insanlık dışı bir rekabet var, kibirinden ölecek olan AB, Rus aşısı için 'Rus ruleti' dedi" diye konuştu.

ABD'de yüzde 25 oranında aşılamaya ulaşıldığını ancak buralarda kısıtlamaların üretim devam ettiği için işe yaramadığını söyleyen Okuyan, şöyle konuştu:

"Aşılama konusunda başka bir örnek İsrail. O kadar aşıya rağmen sıfırlanmadı, dinsel nedenlerle aşı olmayan bir kesim var, bir araya da geliyorlar. O kesimde salgın sürüyor. Aslında aşı hastalığı aşıya çekiyor, rekabet ve tekellerin savaşı bunu yavaşlatıyor. İnsanlık koronayı kontrol altına alabileceğini kanıtladı ama [aşı] ya üretilemiyor ya da adil dağıtılamıyor. Bu rezalet. Evet yan etkileri ortaya çıkıyor ama genel olarak aşı etkisi konusunda birleşiliyor. AB'de İngiltere sonrası en çok aşılamayı Macaristan yaptı, aşısını Rusya'dan almıştı."

Türkiye'deyse "Nisan ayında devreye gireceği" söylenen yerli aşı konusunda gelişmelerin unutulduğuna dikkat çeken Okuyan, "Aşı geliştirme konusundaki tüm sabotajlara rağmen bir bilimsel altyapı var ama bunun için ne yeterli destek ne de üretecek altyapı var. Nisan ayı sözü boş laf olarak kaldı arkası dolu değil. Umarım en kısa sürede nüfusun geri kalanını da aşılayacak bir tedarik sağlanır. Böylelikle salgın kontrol altına alınabilir." dedi.

'Virüsün içine kapitalizm kaçtı'

"Salgın başladığında herkesin ekonomik güvencesini sağlayarak hayatı durdursalardı bu sorun bu hale gelmeyecekti" diyen Okuyan, kapitalizmin bu işi çözemediğini kâr etmeyi seçtiğini belirtti. Okuyan "Onlar kâr etmeyi seçti ve ediyorlar da. İş virüsten çıktı, virüsün içine kapitalizm kaçtı." dedi.

Önümüzdeki dönem ağır yoksulluğa AKP'nin çözümünün pandemi boyunca tanık olduğumuz "askıda kampanyalar" olacağını savunan Okuyan, AKP'nin kapalı kapılar ardında bununla ilgili bazı vakıflar oluşturmaya çalıştığını, emekçi halka sus payı verilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Türkiye siyasetinde kendileri dışında "direnç kalmadığını" söyleyen TKP Genel Sekreteri Okuyan, "Herkes dinsel referanslarla konuşuyor. 'Yardımlaşma kültürü' deniyor. Ne münasebet! İşçi sınıfı sadakaya muhtaç değil. Siyasi iktidarın insanlara sadaka dağıtmasıyla, dayanışma arasında fark var. Devletten herkes hakkını ister. Eşitsizlik sürecek, birileri alabildiğine zenginleşecek sonra da insanların önüne bozuk para fırlatılacak. Bu ilk bakışta 'toplumsal dayanışma' algısı yaratabilir. Sermaye aktaranların da vergilerinden düşecekler, ne güzel! Bunun tamamen karşısında olmak gerekiyor." dedi.

Kamu çalışanlarının ücretlerine tanımsız bir para eklendiğini ancak maaşlara herhangi bir zammın söz konusu olmadığını söyleyen Okuyan, "Bu 'istediğim zaman keserim' anlamına geliyor. Aynı şey borçlandırmada da devam etti. 'Sana borç vererek yaralarını saracağım' diyen bir iktidar var. Sonra borçlarını ödeyemeyen çiftçinin traktörleri, toprakları elinden alındı." dedi.

'Atıl işgücü, yani gerçek işsiz sayısı. Yakında bu oranı açıklamaktan da vazgeçerler'

AKP'nin işsizlikte geçen yılın ilgili ayına bakıp, 'işsizliği düşürdük' dediğini ifade eden Okuyan, " 'Atıl işgücü' açıklanıyor bir de. Ne demek? Bu oran yüzde 30'larda. Yani gerçek işsiz sayısı. Yakında bu oranı açıklamaktan da vazgeçerler. Eğer sosyal bir varlıksanız, hayata bakınca her şey açık gözükür. İşsizlik ve hayat pahalılığının boyutlarını görmek için rakamlara bakmaya gerek yok. Kısa çalışmayı da uzattılar. İşsizliği böyle baskılayıp, kod 29'la çıkartıyorlar. 'Ahlaksızlık yaptın çık' deniyor." dedi.

Berat Albayrak'ın tekrar gündeme gelmesine ilişkinse güç savaşı para ve siyasetin iç içe geçtiği tüm iktidarlarda "Pastadan daha fazla pay almaya çalışmanın doğal" görüldüğünü belirten Okuyan, "Ben ısrarla günlük, anlık değerlendirmeler yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Berat Albayrak'ın gidişi için Erdoğan inadından vazgeçiyor dendi. Bunlar acele değerlendirmeler. Eknomi, siyaset, dış politika bir bütün. Henüz Erdoğan'ın nasıl bir oyun kuracağını görmedik." ifadelerini kullandı.

Alternatiflerin masaya konulduğunu ama kesin konuşmanın doğru olmadığını söyleyen Okuyan şöyle konuştu:

"Savunma ve enerji iktidarın en fazla üzerinde durduruğu konulardan ve belli ki önemli hamleler planlanıyor. Bugün Putin'le açılış yapıldı. Bunları hafife almamak gerekir. Muhalefet böyle yapıyor. Türkiye'nin savunma sanayi gündeme geliyor muhalefet dalga geçiyor. Türkiye'de şirketler para kazanıyor. İnsansız hava araçlarının bir sürü çatışma bölgesinde dengeyi değiştirdiği ortaya çıktı. Türkiye kapitalizminin hamlelerini ciddiye alıp dkkatle bakmalıyız ve bunun ekonomiyle de bağı var. Berat Albayrak'ın yeniden oyuna dönmesi mümkün. Tersi olursa da şaşırmam. Kasa tam takır ama iç ve dış politikadaki gelişmelerle beraber değerlendirilmeli ekonomi. Emekçi halk adına önlemler almak gerekiyor. Çünkü 'faizler indi çıktı' deniyor ama meselenin önemi, halkın durumu değişmiyor."

Gazeteci Şule Aydın, Babacan'ın iktidarın son dönem uygulamalarının kendi uyarılarına bağlı olduğu, "iktidar olmadan iktidara yön verdikleri" yönündeki sözlerini hatırlatarak "DEVA Partisi'nin AKP'nin rotasını belirleyecek bir ağırlığı var mı?"diye sordu. Okuyan "Böyleyse, katılsınlar, evlerine dönsünler. Erdoğan Babacan'a iş de bulur." yanıtını verdi.

'Erdoğan'ın oyunu nasıl kuracağı hâlâ belirsiz'

Erdoğan'ın oyunu nasıl kuracağına ilişkin belirsizliğin uzun sürdüğünü savunan Okuyan, bunun bedelini ödediğini, karşıtlarının inisiyatif almaya başladığını ama bunu yaparken de saçmaladığını belirti. Erdoğan'ın manevra alanında daralma olduğunu ve karar alırken tereddütlü davrandığından zorluk çektiğini söyleyen Okuyan, "Çünkü sonucundan emin değil, kendisi kuşatanlardan en güçlüsüne taviz verir böyle bir iktidar. Bunlar sermaye ve ABD." dedi.

Kemal Okuyan, şöyle devam etti:

"Son gerilimlere bakınca ilginç bir şey oldu. CHP ile İYİP arasını açmaya yönelik hamleler yaparken Akşener rol çalarak öne attı kendisini. İmamoğlu'nun Buldan ve Akşener'i etiketlemesini örtmek için belki de. Akşener bugün Erdoğan'a da yüklendi, şahsına dönük suçlamalarla ilgili. Erdoğan'ın bunu beklemediğini düşünüyorum."

Bir diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" hakkındaki iddialara da değinen Okuyan, "Artık gizli saklı yok, partiden arkadaşlarımız bile arandı, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda epey bir veri var. Akşener'in bunu fark etmemesi mümkün değil. Kılıçdaroğlu'nun düşük profil muhalefeti söz konusuyken Akşener'in ortaya çıktığını düşünüyorum. İktidarın karşısına yerleşmek istiyor ve bunu iyi beceriyor bu kötü üslupla da. Faili meçhullerin en yaygın olduğu dönemden biliyoruz biz onu." dedi.

Akşener'in konuşmasında "şerefli müslüman Türk kadını", "namus" gibi sözcüklerin hep geçtiğini hatırlatan Aydın, "MHP Genel sekreteri ve Bahçeli de 'namus' üzerinden konuştu" diyerek Millet İttifakı'yla Cumhur İttifakı arasındaki dil ortaklığına dikkat çekerek Okuyan'a bu benzerliği sordu.

Okuyan'sa şöyle cevapladı:

"Zaten durum bu. Muhalefet ve iktidar arası ilişki, benzerlik böyle. Siyasi partinin kapatılması konusunda da böyle. 'Sıkıysa kapatın', 'Hadi getirin bakalım' diye üslup olur mu? Türkiye'de milyonlarca oy almış bir partiyi kapatma tartışılıyor üstelik. Bu idam cezası, fezleke tartışmalarında da yapıldı. Bu sembollerle, belli jargonlar kullanarak, racon keserek yapılan siyasetin varacağı yer bu ve bunu herkes yapıyor. Bu tamamen siyaseti belirliyor ama özde hiçbir şey yok. 'Namerttir', 'şerefsizdir' lafları sürekli ortada. Bu dilden uzak durmak gerekiyor. Sürekli bu kültürün dışında kalmamız gerektiğini birbirimize de anlatıyoruz çünkü bu tablo çürütücü. Bize 'durgun kalıyorsunuz' deniyor. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, bunun parçası olamayız. Bir takım kutsallıklar kullanılıyor. Hatta bu solda da var, dışında kalmamız gerekiyor."

Şule Aydın bir diğer Millet İttifakı bileşeni Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu üzerinde sosyal medya üzerinden yaratılmaya çalışılan "Tonton dede" imajına ve SP'nin propaganda videolarının Twitter'daki popülerliğine değinerek Okuyan'a bu konudaki görüşlerini sordu. Okuyan'sa, "Karamollaoğlu'nun hedefinde de İstanbul Sözleşmesi var. 'Yasalarla olmaz aileyi koruyacaksınız' diyor. Kılıçdaroğlu da 'Demokrasiye inanan herkesle bir arada olacağız' diyor. Karamollaoğlu'nun açıklamaları şaşırtıcı değil. Buradan gelecek demokrasi ne?" cevabını vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bazı şeyleri duymamak gerekiyor. Asteriks'te maydanoz tıkarlar kulaklarına bazı sesleri duymamak için. Karamollaoğlu'nu, Akşener'i de duymamak gerekiyor. 8 Mart'ı yeni geçtik açıklamalara bakın. Burada kadına yer yok. Şiddet aile içinde kalsın isteniyor. Saadet Partisi'nin demokrasiye katkısı olabileceğine inananlar varsa yazık. Bu çizginin önemli bir yeri olacağını iddia etmek insanları aldatmak anlamına geliyor. Milli görüşçüler de birleşsin. Yeniden Refah Partisi'nin geçen gün yaptığı açıklamayla Karamollaoğlu'nun sözleri arasında fark yok."

Karşılıklı açıklanacağı iddia edilen ancak bir türlü de açıklanmayan yolsuzluk dosyalarına değinen Okuyan "Uluslararası alanda istihbarat örgütleri arasındaki mücadelede de aynı şey geçerlidir. Herkes kendisine saklar dosyayı, karşıda da bir dosya olduğundan. Türkiye'deki dosyaların bir bölümü de açıklanamaz. Yolsuzluk yapılmadan Türkiye'de çarklar dönmüyor. Türkiye'de büyük kamu ihalelerinde kuralına göre yapılmış bir şey yok. Böyle olsa da yolsuzluk olur zaten. Ancak Türkiye'de ölenlerden çok yaşayanların yakasına yapışılmalı. Hayırla anılmasın Kadir Topbaş bize yeter." dedi.

'İşimiz Twitter'ın yasaklamalarına kaldıysa, vay halimize'

Şule Aydın'ın Twitter'ın Boğaziçi'ne kayyum atanan AKP'li Melih Bulu'nun hesabını dondurması üzerine Okuyan'a görüşlerini sorması üzerine TKP Genel Sekreteri şöyle konuştu:

"Suriye Devlet Başkanı Esad başta olmak üzere bu ülkenin pek çok yöneticisi, İranlı yöneticiler Twitter'da yasaklandı. Hatta bizi daha çok ilgilendiren Küba'da birçok yöneticinin hesabı da kapatıldı. Bunlar yeni olgular ve enformasyon akışını yöneten bir yapıya evrildi. Siyasi iktidarlar beğenelim beğenmeyelim bir mantıkla ilerliyordu, şimdi bir şirket karar veriyor. Bir açıdan da haklı, 'burası benim' diyor. Buradan demokrasi çıkmaz. Boğaziçi rektörünün hesabının askıya alınmasının ne önemi var aslında? Bizim meşruiyet algımız sosyal medya ilkelerine kaldıysa vay halimize. Süratle bu bağımlılıktan çıkılması gerekiyor ve bu bir hastalık."

Bu konuya ek olarak "bir sosyal medya bağımlılığı" olgusunun var olduğunu söyleyen Okuyan, "Siyasette kendini ifade etmek için belli mecralara bağımlı hale geliyorsunuz. Bu düzeni değiştirmek isteyenlerin bu bağımlılıktan çıkması gerekiyor. Buradan özgürlük çıkmaz. Bugün Rusya Twitter'ın veri akışını yavaşlattı. 3 bin adet paylaşımı kaldırmadığı için. Batı medyası 'sansürcü Putin' yönetimi dedi. Putin'e meraklı değiliz ama o paylaşımların 2 bin küsürü intihara teşvik geri kalanı da uyuşturucu ve çocuk pornosu. İnsanlık buna teslim olmamalı. Alternatifler yaratmalıyız. Geleceğimizi sosyal medyaya, bu şirketlere emanet edemeyiz." dedi.

'Siyaseti 'show business' olarak gören kültürün dışındayız'

Son olarak Şule Aydın'ın "TKP'nin gündeminde ne olduğunu" sorması üzerineyse Okuyan şöyle konuştu:

"Az önce de söyledim siyaseti 'show business' olarak görmenin dışında kalarak kalıcı başarılar elde etmeye çalışıyoruz. Bu da yayılmak ve kök salmakla ilgili. İş yerlerinde, işçi sınıfı içerisinde, emekçi mahallelerde yayılmaya çalışıyoruz. TKP artık birkaç yıl önceki TKP değil. Yaygınlaştı,emekçileşti. Belki de çuvaldızı kendimize batıracaksak, geçmişteki hatalarımızdan vazgeçmenin avantajlarını yaşıyoruz. Tırnağımızla komünizm denilen yüce ve gelişkin toplumsal düzenin kazınması için elimizden geleni yaparken, güncel sorunlarda da TKP hızla hareket edecektir."

Bir yıl içinde bazı açılardan gerilediklerini kabul eden Okuyan, "TKP'nin semt evlerine değinmek lazım. Buralarda dayanışma komiteleri kuruyoruz. Kadın dayanışma komiteleri kurulmaya başlandı mahallelerde. Dayanışma tam da ihtiyaç duyduğumuz ve sadaka kültürünün de tam karşısında olan bir kavram. TKP burada ciddi bir yol aldı." ifadelerini kullandıç

Okuyan konuşmasını "Bizim dilimiz biraz farklı ama bu söz edilen dünyanın dışında kalarak doğru yapıyoruz. Başkalarına benzersek TKP olmanın anlamı kalmaz." sözleriyle bitirdi.