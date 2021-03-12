Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: F-35 süreci birkaç aşamalı

Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması sonrasında ABD tarafından F-35 uçak projesinden çıkarılmış, bedelini ödediği uçaklara el konulmuştu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e de yaptırım kararı alınmıştı.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre bir grup gazeteciyle konuşan Demir konuyla ilgili yürüttükleri çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

“F-35 konusuyla ilgili süreç birkaç aşamalı. Önce burada Türkiye içinde yerleşik hukukçularla konuyu görüşüp, onlardan bir çalışma bekledik. Yol haritasının ilk adımlarını atmak için bir girişim başlattık. Bu girişim safha safha gelişecek. İlk adımımız iç hukuk firmalarımızla oldu. İkincisi ise bir Amerikan firmasıyla çalışmaya başladık. Programın içinde olduğumuz sürece hem Türk hem Amerikan şirketlerinin hak kayıpları var. Programa girmek için Türkiye’nin ödediği bedellerin, uçakların bedeli olarak ödenen miktarların karşılanması var. Bunların hepsi kendi başına birer konu. Mağdur olan tüm tarafların haklarının toptan bakılması ve gündeme getirilmesi gerekiyor. üretim sürecindeki kararlarla sadece Türk firmalarına yönelik zarar oluşturma değil, Amerikan firmalarına yönelik zarar oluşturma söz konusu. Onların devrede olması, bu süreci daha rahat yürütülebilir hale getirir. Burada zararı gören sadece Türk tarafı değil, Amerikalıların ifadesiyle, programa zaten 500-600 milyon dolarlık ek yük gelecek. Ürün başı fiyatlar artacak. Bu ek yükün kimin tarafından karşılanacağı…"