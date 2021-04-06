Çin'den Yavaş ve Akşener'e 'Uygur Türkleri' tepkisi: Karşılık verme hakkı saklı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, 31 yıl önce Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan olayları anmak için yaptıkları "Barın Katliamı" içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Meral Akşener'in twitter mesajında yer alan "Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!" cümlesi Çin'in tepkisini özellikle çekerken, elçilik twitter mesajında Akşener ve Yavaş'ı birlikte andı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Çin tarafı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Elçiliğin hesabından yapılan ilk paylaşımda Akşener ve Yavaş'ın hesapları da etiketlenerek "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" denildi.

İkinci paylaşımda da, "Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Akşener'den henüz yanıt yok, İstanbul Milletvekili twit attı

Çin Büyükelçiliği'nin tepkisiyle ilgili henüz Meral Akşener'den de Mansur Yavaş'tan da bir yorum ya da tepki gelmiş değil.

İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Twitter hesabından Çin Büyükelçiliği'nin karşılık verme hakkı ifadesine tepki gösterirken, ikinci bir mesajda "#DoğuTürkistan'da kardeşlerimize zulmetmeye ve asimilasyona, mazlumların iffetini çiğnemeye ve Türk'ün toprağını işgale devam ederseniz, üstüne bir de hadsizlik edip bizi tehdit ederseniz" sözleriyle elçiliğe seslendi.

Ne olmuştu

Akşener ve Yavaş, dün Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Barın'da 31 yıl önce yaşanan çatışmaları 'katliam' olarak anmıştı.

