CHP'li Sancar'ın 'şantaj' davası: 5 kişi hakkında 9 yıla kadar hapis istemi

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'a yönelik şantaj soruşturmasında hazırlanan iddianameye göre Fatih Selamet (26) ile Teoman Sancar’ın eskiye dayalı tanışıklıkları vardı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Fatih Selamet, Kuşadası’nda polis eniştesi Bülent Acar’a Sancar için “Görüntülerini çekerek şantaj yapabiliriz” dedi. Acar, Sadık Sivri ve Fatih Kıntaş adlı iki arkadaşını da plana ortak etti.

Görüşmeye davet edip görüntülerini kaydetti

Plana göre Fatih Selamet, Sancar’ı arayarak Denizli’de rezidans dairesine "bir konuyu görüşmek üzere" davet etti. Selamet ile söz konusu daireye girdiler ve klimaya kamerayı yerleştirerek daireden ayrıldılar. Rezidansın yakınında araç içinde beklemeye başladılar.

Para istediler

İddianameye göre Fatih Selamet, Sancar'ın görüntülerini çekti. Sancar daha sonra evden ayrıldı. Daha sonra Fatih Karakoç’u da aralarına dahil eden grup Sancar’dan para istedi. Sancar para vermedi ve savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.

Şüphelilerden ve üç kişi tutuklandı. Bir kişi ise aranıyor. Soruşturmayı tamamlayan savcılık şüphelilerin "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Şüpheliler için 9’ar yıla kadar hapis isteniyor.