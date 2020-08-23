Çapaklı'da önce köylülere saldırdılar, sonra hukuksuz inşaata hız verdiler!

Manisa Salihli’deki Çapaklı Köyü’ne “Ege Biyogaz Elektrik Üretim Anonim Şirketi” tarafından kurulmak istenen Biyogaz Santrali’ne karşı mücadelede eden köylülere yönelik jandarma şiddeti geçtiğimiz günlerde yeniden ülke gündemine geldi.

Hukuki sürecin devam ettiği inşaata karşı mücadele eden yurttaşlara AKP talimatıyla saldıran ve çok sayıda kişiyi gözaltına alan jandarma, hukuksuz inşaat sürecinin de hızlanmasını sağladı.

'Hazırlanacak raporu bekliyoruz'

Çapaklı’daki son duruma ilişkin soL’a konuşan Salihli Çevre Derneği Başkanı Avukat Seçil Ege Değerli, “ÇED olumlu kararına ilişkin iptal davası sürüyor. Bu dava kapsamında yapılacak keşif çalışması salgın nedeniyle Haziran ayına kalmıştı, yapılan bu keşifin ardından hazırlanacak raporu bekliyoruz” dedi.

Şirket hukuksuz çalışmaya jandarma saldırısı sonrası hız verdi

Projeye karşı açtıkları ilk itiraz davasında proje sahasına giden bir yol dahi bulunmadığına işaret ettiklerini, bu itiraz dilekçesinin hemen ardından Bakanlık tarafından imar planı değişikliği yapıldığını, bu değişikliğe karşı da dava açtıklarını belirten Değerli, “Şu anda çalışması yapılan ve açılan yol tamamen hukuksuz. Asliye hukuk mahkemesinden bu sürece karşı alınmış bir ihtiyati tedbir kararı bulunuyor. Ancak bu çalışma da hukuksuz şekilde yapıldı. Ötesinde şirket proje sahasında hızla santral kurum çalışması yapıyor, bu çalışma da hukuksuz şekilde sürüyor” diye konuştu.

'Halkın direnişi saldırıyla ezilmek istendi'

Jandarmanın köylülere yönelik ülke gündemine de giren saldırısı sonrası darp edilen bazı köylü kadınlar için hastaneden rapor aldıklarını ve hukuki süreç başlatacaklarını dile getiren Seçil Ege Değerli, “Halkın pasif bir direnişi vardı. Bu direnişe karşı ağır bir saldırı yapıldı. O gün bir şekilde halkın direnişi saldırıyla ezilmek istendi ve bu sayede şirkete hem yolu açtılar hem de halkı psikolojik olarak olumsuz etkilediler” ifadesini kullandı.

Tüm bu tabloya karşın mücadelelerinin süreceğini vurgulayan Değerli, “Hukuki sürecin sonucunu bekliyoruz, buradan doğru bir karar gelmesini, halkın tepkilerinin dikkate alınmasını bekliyoruz, şirketlerin değil” diye konuştu.