Buğra Kavuncu'dan 'FETÖ' açıklaması

İYİP milletvekili Ümit Özdağ tarafından "FETÖ"cü olmakla suçlanan İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.

"Ben FETÖ'cü değilim. FETÖ'ye her dönem lanet okudum. FETÖ ile hiçbir şekilde iltisakım, irtibatım olmadı" diyen Kavuncu, "2010'dan önce o örgüte sempati duyan insanların olduğu ortamlarda hepimiz bulunduk. Ben hiçbir zaman sempati duymadım. Fethullah Gülen örgüt elebaşını hiç görmedim. Pensilvanya'ya gitmedim. Abant toplantılarına katılmadım. Okullarına dershanelerine gitmedim. Bağışta da bulunmadım" ifadesini kullandı.