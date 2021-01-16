Bir tesis daha İBB'nin elinden alındı

İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumunda çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile dikkat çeken tahsis kararlarına imza atıldı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, AKP'li meclis üyelerinin 9 Kasım 2020 tarihinde verdiği tahsis ile ilgili önerge, komisyon incelemesinin ardından İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarında gündeme alındı.

Hukuk Komisyonu raporunda mülkiyeti İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan içinde yüzme havuzu da bulunan ve İBB kullanımındaki Esenler Spor Kompleksi'nin 15 yıl süreyle bedelsiz olarak Esenler Belediyesi'ne tahsisini "uygun" buldu.

Tapu kaydındaki İBB kullanımına ilişkin şerhin kaldırılmasına karar verildi. Komisyonun CHP'li üyeleri rapora muhalefet şerhi düşerek tahsisin hukuka uygun olmadığını kaydetti. Tahsis kararı oyçokluğu ile kabul edildi.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi, karara tepki göstererek, "Çoğunluklarını kullanarak İBB'nin alanlarını kendimize alalım demekten öteye gitmiyorlar” dedi.

Meclis oturumunda mülkiyeti İBB'ye ait olan Eyüpsultan Belediyesi tarafından ek hizmet binası olarak kullanılan Alibeyköy Güzeltepe'deki parseller de 10 yıl süreyle bedelsiz olarak AKP'li ilçe belediyesine tahsis edildi.

AKP-MHP ortaklığıyla benzer şekilde birçok tesis AKP'li belediyelere devredildi.