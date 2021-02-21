Bir hayalet dolaşmaya devam ediyor: Komünist Manifesto 173 yaşında

İşçi sınıfının nihai kurtuluşunun ilk ve en görkemli programı olan Komünist Manifesto, bundan 173 yıl önce bugün ilk kez yayımlanmıştı.

Yayımlandığı günden bu yana dünyada eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren herkesin başucu mücadele kitabı olan, tüm dünya dillerine çevrilen Komünist Manifesto'nun yazarları Karl Marks ve Friedrich Engels'i, bu büyük eserin yayımlanmasının yıl dönümünde bir kez daha saygıyla selamlıyoruz:

Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor - Komünizm hayaleti. Eski Avrupa'nın bütün güçleri bu hayaleti defetmek için kutsal bir ittifak içine girdiler: Papa ile Çar, Metternich ile Guizot, Fransız radikalleri ile Alman polis ajanları.

İktidardaki hasımları tarafından komünist olmakla suçlanmayan muhalefet partisi nerede vardır? Bu lekeleyici komünizm suçlamasını, gerici hasımlarına karşı olduğu kadar daha ilerici muhalefet kesimlerine de gerisin geriye fırlatmamış muhalefet partisi nerede vardır?

Bu olgudan iki şey çıkıyor.

Komünizm, daha şimdiden bütün Avrupa güçleri tarafından bir güç olarak tanınmıştır.

Komünistlerin, tüm dünyanın karşısında, görüşlerini, amaçlarını, eğilimlerini açıkça ortaya koymalarının ve bu komünizm hayaleti masalına partinin kendi Manifestosu ile karşılık vermelerinin tam zamanıdır.

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Komünistler, kendi görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine ancak tüm mevcut toplumsal düzenin zorla yıkılmasıyla ulaşabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin, zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var.

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!