Bir 15 Temmuz hikayesi: Erdoğan’ın tahliye edilen yaverleri neyle suçlanıyordu? 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan yargılamalardan ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Darbe girişimi sonrası Erdoğan’a Marmaris’te düzenlendiği belirtilen suikast girişiminden, Binali Yıldırım'ın yerinin tespit edilmesinden sorumlu tutulan isimlerden Kara Yaveri Mete Semercioğlu, Hava Yaveri Erkan Kıvrak ve Deniz Yaveri Şafak Deliacı tahliye edildi.

Bu tahliyeler geriye birçok soru işareti bırakırken, iddianamelerde yer alan ifadeler, AKP basının bu isimler hakkında yaptığı suçlamalar ve haberler çoktan unutulmuşa benziyor.

İşte bu isimler hakkında yapılan suçlamalar ve gelinen son durumun özeti…

Mete Semercioğlu ne demişti?

Ali Yazıcı'yı tanıyorum, darbe teşebbüsünden önceki gün yani Perşembe günü görüştük. Çankaya Yerleşkesi'ne gelmişti. Oradaki Başyaverlik binasına birlikte gittik. Cumhurbaşkanımızın otelinin yerini zaten Ali Yazıcı biliyordu. Ali Yazıcı otelin yerine telefonda görüştüğü Erkan Kıvrak’dan öğrenmiş. Ben Erkan ile Ali Yazıcı'yı telefonda konuşurken duydum. Ali Yazıcı bana Marmaris'e araba ile gideceğini söyledi. Çünkü kulağı rahatsız olduğu için uçağa binemediğinden bahsetti. Bildiklerim bundan ibarettir. Ali Yazıcı darbe teşebbüsü ile ilgili bize bir şey söylemedi. Rutin olmayan bir şey yoktu

Aynı duruşmada dikkat çeken talep: Cihat Yaycı dinlensin…

Sanık Ali Yazıcı'nın avukatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa süre önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınan ve sonrasında istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'nın Marmaris'te bulunan otelde olduğunu ileri sürerek davada tanık olarak dinlenmesini talep etti. Bu talebe nasıl bir yanıt verileceği, Yaycı’nın ne diyeceği merak konusu.

Suçlama neydi?

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede, Semercioğlu hakkında dikkat çeken bir suçlama daha yer alıyordu.

Mete Semercioğlu'nun, Başyaver Albay Ali Yazıcı tarafından Ankara'da kalıp buradaki işleri takip etmekle görevlendirildiği, Yazıcı'nın, Semercioğlu'na, darbe teşebbüsü sırasında Başbakan Yıldırım'ın bulunduğu yerin öğrenilmesi görevini verdiği ileri sürüldü.

İddianamedeki suçlamalar

14 Temmuz 2016'da saat 10.00 sıralarında Çankaya Köşkünde bulunan Cumhurbaşkanlığı Başyaverlik biriminde Başyaver Albay Ali Yazıcı başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıya deniz yaver sıfatıyla Şafak Deliacı, Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak, Karar Yaver Mete Semercioğlu katıldı. Başyaver Albay Ali Yazıcı, bu toplantı sırasında yaverler arasında iş dağılımı yaptı.

Bu iş dağılımı uyarınca Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak Antalya'ya, Deniz Yaver Yarbay Şafak Deliacı İstanbul'a gitmek üzere görevlendirildi.

Başyaver Albay Ali Yazıcı, Kara Yaver Mete Semercioğlu'na ise Ankara'da kalmasını ve Ankara'daki işleri takip etmesini söyledi. Bu toplantıda, darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanının bulunduğu yer öğrenilerek, Cumhurbaşkanına suikast için oluşturulan ekibe bildirilmesi, ayrıca Başbakanın bulunduğu yerin öğrenilmesi konusunda karar alındı.

Böylece Cumhurbaşkanı ve Başbakanın darbe teşebbüsünün başladığı anda bulunma ihtimallerinin olduğu tüm yerlere bizzat gitmek üzere her biri görev aldı.

Mete Semercioğlu, 15 Temmuz'da eski Başyaver Albay Ali Yazıcı ile onun odasında tekrar görüştü. Bu görüşme sırasında Yazıcı, şüpheli Semercioğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te hangi Grand Yazıcı otelde kaldığını sordu. Yazıcı, Semercioğlu yanındayken, o sırada Antalya'da bulunan Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak'ı cep telefonundan arayarak aynı soruyu ona da yöneltti. Eski Havacı Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak, telefonda Başyaver Yazıcı'ya, Cumhurbaşkanının Turban Grand Yazıcı otelde kaldığı bilgisini verdi.

Bu telefon görüşmesi sonrasında Yazıcı şüpheliye Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumartesi günü saat 11.00'de İstanbul'daki tersanede yapılacak törene nereden gideceğini araştırıp bildirmesi görevini de verdi.

Bunun üzerine şüpheli, Başbakanın yakın korumalarından Polis Memuru Sercan Karaca'yı cep telefonundan arayarak hafta sonu İstanbul Tuzla'da yapılacak askeri törene Başbakanın katılıp katılmayacağını sordu.

Semercioğlu, Sercan Karaca'nın yıllık izinde olduğunu, bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine telefonu kapatarak Başbakanlık Özel Kalemde çalışan Zafer Çubukçu'ya whatsapp üzerinden mesaj çekti. Mesajda "Hayırlı Cumalar. Yarın 11.00'de tersanedeki törene Tuzla'daki konuttan mı geçeceksiniz?" diye sordu. Zafer Çubukçu, "Öyle olur muhtemelen." şeklinde cevap verdi. Bu görüşmeler sonrasında şüpheli, Başyaver Albay Ali Yazıcı'ya, Başbakanın Tuzla'daki konutundan tersanedeki törene geçeceği yönündeki bilgiyi aktardı.

Şüpheli, 15 Temmuz gecesi saat 21.30-22.00 sıralarında Başyaverlikte görevli Astsubay Başçavuş Selami Darcan'ı arayarak yine aynı birimde görevli Astsubay Üstçavuş Atahan Tatar'la Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında bulunan Başyaverlik Binasına geçip orayı açması emrini verdi.

Bu şekilde şüpheli Semercioğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü planlayan ve uygulayan Yurtta Sulh Konseyinin üyesi eski Başyaver Albay Ali Yazıcı tarafından darbe teşebbüsünün en önemli unsurlarından biri olan Cumhurbaşkanına suikast için onun yerini öğrenmekle ayrıca aynı amaçla Başbakanın bulunduğu yeri öğrenmekle görevlendirildi.

Bu görevi kabul ederek, Cumhurbaşkanının ve Başbakanın bulundukları yere ilişkin telefon görüşmeleri yapan Semercioğlu, elde ettiği bilgileri suikast için oluşturulan ekibe ulaştırılmasını teminen Başyaver Albay Ali Yazıcı'ya aktardı ve darbecilerle hareket etti.

Semercioğlu, 29 Temmuz 2016 tarihli ifadesinde ise şöyle demişti:

"Olaylar olup bittikten sonra ben farkında olmadan Başbakan'ın kaldığı yeri bildirmiş olduğumu anladım. Ancak benim kesinlikle bir art niyetim yoktur. Benim görevlerim arasında Başbakan'ın kalacağı yerleri öğrenmek veya başkalarına bildirmek yoktur. Ancak başyaverimiz Cumhurbaşkanı tarafından bizzat seçilen bir kişi olduğu için ve emir verdiği için öğrenip bildirdim. Ben Başbakan'ın kalacağı evi ona suikast amacıyla öğrenmiş ve bildirmiş değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum”

Star’dan ‘örgütsel eğitim’ iddiası

Star gazetesi, tahliye dilen Mete Semercioğlu’nun Cemaat’in üst düzey bir isminden eğitim aldığını da iddia etmiş, haberde şöyle demişti:

“FETÖ’nün kritik isimlerinden “Usame” kod adlı Reşat Nazmi Oral birçok gizli bilgiyi de anlattı. Akıncı Üssü’nde darbeyi yöneten Nurettin Oruç, Diyarbakır’da hava, jandarma, polis ve MİT toplantılarına da katılıyordu. 17-25 Aralık’ın mimarlarından firari savcı Mehmet Yüzgeç üniversite döneminde örgüt evlerinde imamlık yaptı. Bu evlerde yargı imamı Ahmet Can da kalıyordu. Oral, 15 Temmuz’a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kara yaveri olan Mete Semercioğlu’na da örgütsel eğitim verdi.”

Şafak Deliacı ne söyledi?

Şafak Deliacı da olay tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başyaverliğine bağlı olarak Cumhurbaşkanı'nın deniz yaverliğini yaptığını söyledi.

Deliacı, darbe girişiminin yaşandığı gün başyaver Ali Yazıcı'nın görevlendirmesi üzerine İstanbul'da olduğunu ve bulunma amacının Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a gelip bir törene katılması durumunda oradaki törenleri ayarlamak olduğunu söyledi.

Başyaver Ali Yazıcı'nın olaydan önce diğer yaverler ve kendisine Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otel konusunda çok sayıda soru sorduğunu ve bu durumu garipsediğini söyleye Deliacı, şöyle konuştu:

"Darbe girişiminin gerçekleştiği saatlerde Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a geleceğini televizyondan öğrendim. Ali Yazıcı'yı arayarak, 'Karşılamaya gitmeli miyim? Ortam biraz güvensiz.' diye sordum. Yazıcı da bulunduğum ortam güvenliyse gitmeme gerek olmadığını söyledi. Bunun üzerine ben de Cumhurbaşkanlığından gelecek emirleri bekledim. Bana soracak olursanız bu darbeyi Pensilvanya'daki şarlatana tapanlar yapmıştır. Benim bunlarla herhangi bağım olması mümkün değil"

Erkan Kıvrak hakkındaki suçlamalar neydi?

Yeni Şafak gazetesi, 15 Temmuz’da rol oynayan isimlere ilişkin yaptığı arşiv haberinde, tahliye edilen Erkan Kıvrak’a ilişkin şöyle diyordu:

“Hava Yaveri Yarbay Erkan Kıvrak, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düzenlenen suikast girişiminde önemli rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteli öğrenmek için yaverleri seferber eden Başyaver Ali Yazıcı, Yarbay Erkan Kıvrak'tan otelin adını yerini öğrenmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopter pilotu Çetin Orhan'ı arayarak otelin ismini ve yerini öğrenen Kıvrak, bilgileri Başyaver Ali Yazıcı'ya verdi.”

15 Temmuz günü Ali Yazıcı'nın kendisini aradığını ifade eden Kıvrak’ın ifadesi ise şöyleydi:

“Cumhurbaşkanı hangi otelde kalıyor? 2 tane Grand Yazıcı varmış, öğrenir misin?' diye sordu. Kendisine 'öğrenip döneyim' dedim. Cumhurbaşkanı'nın helikopter pilotu Çetin Orhan'ı aradım. 'Şehir merkezine yakın olan Grand Yazıcı otelinde kalacağız. İsmi Turban olması lazım' dedi. Telefonu kapattıktan sonra internetten buldum. Şehir merkezine yakın olanın Turban olduğunu gördüm. Yazıcı'yı arayarak, otelin yerini, ismini söyledim. Bu bilgiyi sadece Yazıcı'ya verdim. Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otelin bilgisini neden istediğini sormadım. Marmaris'e gitmek isteyebilir diye düşündüm. 20.00 sıralarında Yazıcı'yı arayarak, “Antalya'ya yaklaştınız mı? Yemek yiyelim" dediğini aktaran Kıvrak, şöyle devam etti:

“Yazıcı, 'ben takılıyorum, biraz geç geleceğim, Cumartesi 10:00'da görüşürüz' dedi. Bunun üzerine dışarı çıktım bir cafeye oturdum. Ali Köse aradı. 'İstanbul'da köprüyü jandarma kapatmış, Ankara'da uçaklar alçak uçuş yapıyormuş, bilgin var mı?' diye sordu. 'Bilgim yok bakayım' dedim. Cumhurbaşkanlığı'ndan gece nöbetçisi Tunahan Bey aradı, bilgimin olmadığını söyledim. Karacı Yaver Yarbay Mete Semercioğlu'nu aradım. 'Sesler duyuyoruz ne olduğunu bilmiyorum, Yaverlik binasına gidip bir bakayım' dedi. Basından takip etmeye devam ettim. Başbakan'ın açıklaması vardı. Açıklamadan olayın darbe girişimi olduğunu fark ettim. 03.00 sıralarında otele döndüm, 08:30'da kalktım. Kahvaltıya indiğimde, televizyondan darbenin başarısız olduğunu öğrendim. Öğleden sonra saat 14.00 sıralarında Antalya'daki polisler beni kaldığım otelden aldılar."

Yazıcı ne demişti?

"Beni Cumhurbaşkanı bizzat kendisi seçti. Hakkımda 3-4 ay araştırma yapmış. İlçe AK Parti ve muhtarlığa sordurmuş. MİT’ten bilgi istemiş. Benim bunlarla bir alakam olsaydı beni seçtirmezdi. Cumhurbaşkanına suikast suçlamasıyla yargılanıyorum. Her zaman yanında imkan varken yapmıyorum, Cumhurbaşkanımızdan ayrılınca suikast yapacağım söyleniyor. Bu akla yatkın değil”

"Darbeyle ilgili yönlendirilmiş oyuna getirilmiş tuzağa düşürülmüş olabilirim. 24 saat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikteydim yanımda zaman zaman silahım vardı suikaste yardımcı olmakla suçlanıyoruım eğer böyle bir eylem yapsaydım bu eylemi yapabilecek pozisyondaydım"