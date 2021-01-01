Bimeks'in batakçı patronu, Boğaziçi'nde konuşturulmadı

1500 Bimeks işçisinin hakkını gasp eden patron Vedat Akgiray, akademisyenlik yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'nde "şirket etiği" üzerine bir derse konuşmacı olarak davet edildi. Öğrencilerin tepki göstermesi üzerine Akgiray’ın konuşması iptal edildi.

2018'de kriz bahanesiyle işten çıkarılan ve açtıkları davayı kazanmış olmalarına rağmen birikmiş maaş ve tazminatlarını alamayan Bimeks işçileri geçtiğimiz ay hem Bimeks kurucu üyelerinden hem de Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Vedat Akgiray'a karşı üniversite önünde eylem yapmıştı. "Finans ‘Profesörü’ Vedat Akgiray Ders Değil Hakkımızı Versin!" sloganıyla taleplerini bir kez daha dile getiren işçilerin 7’si ve onlara destek olan öğrencilerin 10'a yakını gözaltına alınmıştı.

Kısa süre içinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, rektörlüğe yazdıkları açık mektupta Vedat Akgiray'ın lisansüstü program yöneticilikleri gibi önemli görevler verilen İşletme Bölümü öğretim üyesi olmasından rahatsızlık duyduklarını belirterek Akgiray'la ilgili etik kurullar tarafından soruşturma açılmasını ve Akgiray'ın görevden alınmasını talep etmişti.

Henüz bu taleplerle ilgili süreç sonuçlanmadan, birkaç gün önce, İşletme Bölümü öğrencileri Vedat Akgiray'ın “Kurumsal Etik” üzerine konuşmacı olarak bir derse davet edildiğini öğrendi. Dersi alan 12 öğrenci, dersin hocasına gönderdikleri e-posta ile, mahkeme kararıyla haklı bulunmuş işçilerin maaşını ve tazminatını ödemeyen, işçilerin hakkını gasp etmeyi sürdüren Vedat Akgiray'ın kurumsal etik üzerine ders verebilecek birisi olmadığını, Akgiray’ın derse katılmasını istemediklerini ve bu duruma sessiz kalmayacaklarını bildirdi. E-postaların gönderilmesinden iki saat sonra ders programına dair gönderilen e-postadan Akgiray'ın adı çıkarıldı.

soL'a konuşan BÜ İşletme öğrencilerinden Ece şunları söyledi:

"Bütün bu konuşmayı yapacak olmasının absürtlüğünün yanında, Güney kapıda Bimeks işçileri seslerini duyurmak için polis şiddetiyle karşı karşıya kalıyorken Vedat Akgiray'ın konumu sebepli ona defalarca kez yorum yapması için platform sunulmuş olmasına rağmen bunu yapmayıp bir avuç işletme öğrencisine bu konuda 'açıklama' yapmayı makul görmüş olması benim için bu durumu kabul edilemez yapan temel faktörlerdendi."