'Hırsızları atın dışarı, ben gençliğimi verdim Bimeks'e... Yeter!'

Kriz gerekçe gösterilerek işten çıkartılan ve hakları için toplanan Bimeks işçileri Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan Bimeks patronlarından Vedat Akgiray'ın protestosu sırasında işçiler gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde üniversite önünde bir eylem daha yapılırken, bir işçi yaşananlara tepkisini dile getirdi.

Bimeks işçisi Dilek Aslan, "48 yaşındayım. Bimeks'e gençliği verdim. Kimse beni işe almıyor, aç mı kalayım, ne yapayım. Sabahları simit satıyorum fabrika önünde, beni kimse işe almıyor. Gençliğim Bimeks'in köleliğiyle geçti. Ne yapayım söyleyin, yeter" dedi.