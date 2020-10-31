Bimeks işçilerine polis müdahalesi

Kriz gerekçe gösterilerek işten çıkartılan ve hakları için toplanan Bimeks işçileri Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yaptı.

4 yıldır hakları verilmeyen Bimeks işçileri, sosyal medya hesabından "Boğaziçi Üniversitesi önünde direniş çadırımızı kurma kararlılığı gösterdik, maaş ve tazminatlarımızı talep ettik diye 7 kişi gözaltına alındık. İşçilere değil, patronlara barikat kurun; asıl Vedat Akgiray’ı üniversitenin önüne dahi almayın!" diye yazdı.