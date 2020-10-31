Bimeks işçilerine polis müdahalesi

Kriz gerekçe gösterilerek işten çıkartılan ve hakları için toplanan Bimeks işçileri Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yaptı.
4 yıldır hakları verilmeyen Bimeks işçileri, sosyal medya hesabından "Boğaziçi Üniversitesi önünde direniş çadırımızı kurma kararlılığı gösterdik, maaş ve tazminatlarımızı talep ettik diye 7 kişi gözaltına alındık. İşçilere değil, patronlara barikat kurun; asıl Vedat Akgiray’ı üniversitenin önüne dahi almayın!" diye yazdı.
GÖZALTINA ALINIYORUZ— Bimeks Direnişçileri (@bimeksdirenisi) November 2, 2020
4 yıldır hakkımızı alınterimizi alamadığımız için buradayız, vazgeçmeyeceğiz. Darp olmaz zor kullanımı olur diyen polis etrafımızı sarıp basının bizi görmesini engelleyerek bizi gözaltına aldı
BİNLERCE İNSANO DOLANDIRAN VEDAT AKGİRAY İSE SERBEST! pic.twitter.com/DipauHZ6WH