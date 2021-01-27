Berhan Şimşek'e ölüm tehdidi: Seni kurşun manyağı yaparım

Katıldığı canlı yayında "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan" sözleri nedeniyle iktidarın hedef aldığı eski CHP milletvekili Berhan Şimşek hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Şimşek, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu programda bu gelişmenin ardından çok sayıda ölüm tehdidi aldığını söyledi.

"İnanır mısınız? Bu 4 gündür 12-13 tane ölüm tehdidi var" diyen Şimşek, "Seni diyor; 'Mermi manyağı değil, kurşun manyağı yaparım. Seni şöyle yaparım, böyle yaparım...' Biz buradayız, biz yaşıyoruz ve varız. Avukat arkadaşım dün suç duyurusunda bulundu. Yarın gideceğim valilikten koruma talebinde bulunacağım" ifadesini kullandı.