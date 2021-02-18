Batı ülkeleri İran'ı nükleer anlaşmanın maddelerinden uzaklaşmamaya çağırdı

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya ortak yayınladıkları bildiride, İran'ı Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın maddelerinden daha fazla ayrılmama ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) denetimlerini yasaklamamaya çağırdı.

İran geçtiğimiz günlerde, ABD'nin müzakere masasına İran Nükleer Anlaşması olarak da anılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan daha fazla uzaklaşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Daha önce İran, 2015'te imzalanan anlaşmanın taraflarının anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemesi ve 21 Şubat'a kadar Tahran'a yönelik yaptırımları kaldırması halinde IAEA tarafından yapılacak acil teftişleri engelleyeceğini belirtmişti.

İran ABD'den Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı herhangi bir ek madde eklenmeden tekrar uygulamaya koymak adına görüşmelere katılmasını talep ediyor.

İran'a yönelik yaptırımları yasaklayan ve karşılığında İran'ın nükleer projeleri hakkında şeffaflık ve limit taahhüdünde bulunmasını içeren Ortak Kapsamlı Eylem Planı, önceki ABD Başkanı Donald Trump tarafından tek taraflı olarak iptal edilmişti.

Trump yönetiminin İran'a ülkeyi felç eden yaptırımlar uygulama politikası, Joe Biden yönetimi altında hâlâ değişmedi. Biden, İran'dan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na geri dönüş için ek ödünlerin yanı sıra, anlaşma masasına oturmadan önce anlaşmanın tüm taahhütlerine koşulsuz olarak geri dönmesini talep ediyor.

İran son süreçte uranyum zenginleştirme çalışmalarına tekrar başladı. Ancak İran'ın çalışmalar üzerine ulaştığı seviyeler bir nükleer silah yapma seviyesinin oldukça altında.