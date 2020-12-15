Barzani: PKK, üç Peşmerge ve asayiş görevlisini öldürdü

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakanı Mesrur Barzani, PKK’nin son dönemde 3 Peşmerge ve asayiş görevlisini öldürdüğünü söyledi.

IKYB'den yapılan açıklamada, Mesrur Barzani’nin ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Rudaw'da yer alan habere göre, görüşmede, PKK’nin önceki gün Peşmerge Güçleri’ne yönelik saldırıda bulunduğunu belirten Barzani, "saldırıyı sert bir şekilde kınayarak, PKK’nin son dönemde 3 Peşmerge ve asayiş görevlisini şehit ettiğini" ifade etti.

Süleymaniye’de devam eden eylemlere ilişkin de konuşan Barzani, “PKK, bu saldırıları, müdahale çabaları ve Kürdistan Bölgesi’ndeki barışçıl göstericilerin arasına karışarak bölgenin istikrarını tehdit ediyor” dedi.

Barzani, Suriye Demokratik Güçleri’nin PKK’nin etkisinden çıkarılması ve SDG'ye yapılan yardımlardan yararlanmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.