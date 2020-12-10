Barzani'den PKK açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

'Türkiye ile 50 yıllık anlaşma iddiası doğru değil'

Rudaw'ın haberine göre, Türkiye ile 50 yıllık petrol anlaşması yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Barzani, “Bağdat tarafından Kürdistan Bölgesi’nin bütçesi kesildikten sonra önceki hükümet memur ve çalışanların maaşlarını ödeyebilmek için mecburen petrol ihraç etme kararı aldı. Bu temelde Türkiye toprakları üzerinden ihrac edilerek yabancı bir firmaya satılması kararı alındı. Kürdistan Bölgesi petrolünün Türkiye’ye verilmesi karşılığında bri anlaşma yoktur, anlaşma petrolün Türkiye toprakları üzerinden ihraç edilmesidir. Bu anlaşma Kürdistan Bölgesi’nin anayasal hakkıdır" dedi.

'PKK çekilmedi, sayısı da arttı'

Konuşmasında PKK'nin Şengal anlaşmasına uymadığını da belirten Barzani, "Şengal Anlaşması'nın uygulanmasını bekliyoruz ancak henüz uygulamaya konulmadı. Yapılan sadece bazı askeri güçlerin bölgeye gönderilmesiydi. PKK ve ona bağlı hiçbir güç Şengal’den çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine çekilip ardından kıyafet değiştirerek geri döndüler. Aksine sayıları daha da arttı” dedi.

Bölgedeki silahlı grupların Suriye’den gelen silahlı güçlerle daha kalabalık olduğunu belirten Barzani, konunun hassas olduğunu ve Bağdat hükümetinin anlaşmanın gereklerini yerine getirme konusunda üzerine düşeni yapmasını beklediklerini söyledi.

Barzani, “Şu ana kadar da bölgeden çıkması gereken yasal olmayan güçler hala orada bulunuyor. Anlaşma şu şekildeydi; 2 bin 500 kişilik bir güvenlik gücü oluşturulacak, bunlardan bin 500’ü şu an kamplarda olanlardan ve bin kişi de oraya yerleşenlerden olacaktı. Fakat şu an maalesef orada olan silahlı güçler hala yasal olmayan güçlerdir ve çıkarılmaları konusunda ciddi bri adım atılmamıştır. Onları oradan çıkarmak Irak hükümetinin görevidir” diye konuştu.

'İzin vermeyeceğiz'

Barzani, PKK'ye ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

“Maalesef sınır bölgesinde yaklaşık 700 köy PKK’nin varlığı ve bombardımanlar nedeniyle inşa edilemedi. PKK’nin engellemeleri nedeniyle diğer 139 köy daha boşaltıldı. Hiçbir şekilde bu Kürdistan halkının ve tecrübelerinin hizmetinde değil. Sadece bu da değil, yerleşim yerlerimizin, dağlarımızın ismini de değiştirmişler. Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın tümünde Kürdistan bayrağının yasaklandığı tek yer PKK’nin hakimiyetindeki bölgelerdir. Onlar kendilerini misafir değil, iktidarın alternatifi gibi tanımlıyor. Bu bir parçasıdır. Diğer bölgelerde de Pelkane (Kerkük) gibi, hükümet müesseselerinin (Irak hükümeti) desteği ile Kürt halkının evleri, köyleri, tarlaları işgal ediliyor.

Kürdistan Bölgesi hükümeti olarak her şeyden önce Kürdün Kürtle karşı savaşına karşıyız. Ama bu da istismar edilmemelidir. Tüm gücümüzle meşru olmayan bir tarafın hükümetin alternatifi olmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin Kürdistan halkının iradesi ile seçilen hükümete alternatif olmasına müsaade etmeyeceğiz. Kendi vatandaşlarımızı korumalıyız, evlerine dönmek her vatandaşın hakkıdır, bunun için elimizden geleni yapacağız. Hem günlük yaşamın idame ettirilmesi için altyapı çalışmalarımızı yürüteceğiz, bir yandan da karşıt planların başarısız olması için çalışacağız. Bir daha halkımızın bunun bedelini ödemesine izin vermeyeceğiz.”