Süleymaniye'de eylemler sürüyor: 8 kişi yaşamını yitirdi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı birçok kentte kriz ve yolsuzluklar gerekçesiyle başlayan eylemler sürerken, halkın eylemleri şiddetle bastırılmaya çalışılıyor.

Süleymaniye'de maaş ödemelerinin yapılamaması sonrası eylemler büyürken, Bölgesel Yönetim bir yandan maaş protestolarına "hak verirken" diğer yandan da "şiddet eylemlerinin" arkasında "provokasyon" olduğunu öne sürüyor.

8 kişi yaşamını yitirdi

Süleymaniye'de yaşananlara ilişkin Mezopotamya Ajansı'nda yer alan haberde, "Tepkilerini göstermek üzere bölgenin Süleymaniye, Kerkük, Ranya, Qelediz, Kelar, Seyîdsadiq gibi birçok merkezinde sokaklara çıkan halk, bölge yönetimindeki KDP ve YNK’nin yanı sıra kimi siyasi partilerin bürolarını ateşe verdi. Bu protestolara dönük müdahalelerde yansıyan bilgilere göre, şu ana kadar ikisi çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Protestoların giderek büyümesinin önüne geçmek için getirilen giriş çıkış yasakları halen devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

'Provokasyon' açıklaması

Süleymaniye'deki başlayan eylemlere ilişkin konuşan Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, hükumetin mevcut ekonomik krizi atlatmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının sağlanması için Irak hükümeti ile diyaloğun sürdüğünü söyledi.

Bağdat’la anayasal çerçevede anlaşmak için her türlü toleransı gösterdiklerini ifade eden Barzani, böylesi bir durumda bazı tarafların halkın geçim derdini kendi şahsi çıkarları için kullanıp kargaşa ve provakasyon çıkarmayı amaçladığını öne sürdü.

Barzani, "Tüm partilerin binalarına saldırılmıştır. Yani saldırı sadece hükümete karşı değildir. Saldırılar binlerce şehidin kanı ile elde edilen bu statünün yok edilmesine yöneliktir. Sosyal medyada ve televizyonlarda izlediğimiz şiddet görüntüleri, şehit kardeşine saldırmak reform getirmez, maaş getirmez. Okullara saldırıp yapmak göstericilerin işi değil, gösterileri yolundan çıkaranların işidir. Elektirik dairesine, polis binasına ve hizmet kurumlarına saldırmak Kürdistan halkının çıkarlarına hizmet etmiyor. Peki kim bunlar? Şiddete kalkışanların Kürdistan Bölgesi’ne dışardan gelenler olduğunu biliyoruz. Peşmergeler kanas silahıyla şehit ettiler. Parti binalarına roketlerle, el bombalarıyla saldırdılar. Göstericiler roket ve silahlarla hak talebinde bulunmaz. Yani bu gerçek ispat oldu ki bunu yapanlar göstericiler değil" dedi.

Parti binaları yakıldı

Rudaw'da yer alan haberde, "Süleymeniye’nin Piremegrun ilçesinde gerçekleştirilen gösterilerde eylemciler Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) ait binayı ateşe vermişti. Seyid Sadık ilçesinde gerçekleşen protestolar sırasında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Değişim Hareketi (Goran) ve Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) ve Kürdistan Sosyalist Demokrati Partisi binalarına saldırı düzenlenmiş ve parti binaları yakılmıştı. Yine Çemçemal ilçesinde gerçekleşen protesto olayları esnasında göstericiler KDP binasını yakmıştı" bilgileri paylaşıldı.