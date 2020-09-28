Azerbaycan, Türkiye hariç tüm uçuşları durdurdu

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların ardından Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurdu.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında dün başlayan çatışmalarda çok sayıda asker ve sivil yaşamını yitirmişti. Azerbaycan’da kısmi seferberlik ilan edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararına göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevi bulunan vatandaşları seferberlik için askere alabilecek ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.