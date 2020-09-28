Güney Kafkaslar’da savaş sesleri: Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ’da çatışma çıktı

Sabah saatlerinde Azerbaycan ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları Dağlık Karabağ’daki cephe hattında iki ülke arasında çatışma çıktığını duyurdu. Çatışmalar gün boyu sürerken iki ülke savaş hali ve sıkıyönetim ilan etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun bu sabah saat 06.00’da cephe hattı boyunca, Azerbaycan ordusunun mevzileri ile sivil yerleşim alanlarına ateş açtığını Azerbaycan’ın cephe hattında karşı saldırıya geçtiğini iddia etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise saat 04.00’da cephe hattında saldırıyı başlatanın Azerbaycan ordusu olduğunu, önceden planlanmış bir provokasyonla karşı karşıya olduklarını açıkladı.

İki ordu arasındaki çatışmalar gün boyu sürerken, resmi kaynaklar karşılıklı olarak vurulan zırhlı araç ve askeri konvoylara ilişkin görüntüler paylaştı. Azerbaycan kaynakları Dağlık Karabağ sınırında bulunan 6 yerleşim bölgesinin ele geçirildiğini açıkladı. Ermenistan iddiaları yalanlarken 16 askerin yaşamını yitirdiğini 100’den fazla askerinse yaralandığını resmen duyurdu.

Taraflara çatışmaları durdurma çağrısı

Dağlık Karabağ’daki çatışma haberlerinin duyulmasının ardından başta Rusya, İran, NATO ve Avrupa Birliği olmak üzere, bölge devletleri ve uluslararası örgütlerden çatışmaları sona erdirme ve kalıcı barış için masaya dönme çağrıları geldi.

NATO’dan yapılan açıklamada "NATO Dağlık Karabağ'da çatışma bölgesindeki temas hattında geniş ölçekli askeri çatışma haberlerinden derin kaygı duymaktadır. Taraflar halihazırda sivil can kayıplarına yol açan çatışmaları derhal durdurmalıdır. Bu anlaşmazlığın askeri bir çözümü yoktur. Taraflar barışçıl bir çözüm için müzakerelere yeniden başlamalıdır. NATO AGİT Minsk Grubu'nun çabalarını desteklemektedir" ifadesine yer verildi.

Bölgenin Kuzey komşusu Rusya da çatışmaların durdurulması için bir açıklma yayınladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Taraflara ateşi acil bir şekilde durdurma ve durumu istikrara kavuşturma çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyid Hatibzade ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İran, tarafları soğukkanlı olmaya davet ederken, çatışmaların derhal durdurulmasını ve iki ülke arasındaki görüşmelerin başlamasını talep ediyor" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ülkesinin tüm kapasitesini ateşkes tesis etmek ve iki taraf arasında görüşmeleri başlatmak için kullanmaya hazır olduğunu duyurdu.

Türkiye: Azerbaycan’ın yanındayız

Uluslararası toplum Ermenistan ve Azerbaycan çatışmasına ilişkin itidal ve ateşkes çağrılarında bulunurken, Türkiye Azerbaycan’a verdiği desteği yineledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız" açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca, Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir’’ ifadesine yer verildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan'ı "bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit" olarak nitelendirdi.

Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

"Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

AKP’nin iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile muhalefet partileri CHP, İYİP ve Gelecek Partisi de Azerbaycan’a destek açıklamasında bulundu.

Ermenistan: Türkiye’nin müdahalesini engelleyin

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan uluslararası toplumu, Türkiye'nin Ermenistan’ın Azerbaycan ile Dağlık Karabağ bölgesi konusundaki ihtilafına müdahalesine engel olmaya çağırdı.

Paşinyan, Türkiye’nin davranışının Güney Kafkasya ve komşu bölgeler için yıkıcı sonuçları olabileceğini söyledi.