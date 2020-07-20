AYM raportöründen milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'na hak ihlali tespiti

Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, Enis Berberoğlu'nun hak ihlaline uğradığı tespitinde bulundu. Raporda ayrıca Berberoğlu'nun siyasi faaliyette bulunma kişi hürriyeti ve güvenliği adil yargılama haklarının ihlal edildiği tespitleri de yer aldı.

Ancak söz konusu raporun bir bağlayıcılığı yok. Söz konusu raporda Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığı kazanmasına rağmen yargılamaya devam edilmesi seçme ve seçilme hakkının ihlali olarak değerlendirildi.

Yüksek mahkeme Berberoğlu'nun ihlal başvurusunu 23 Temmuz Perşembe günü esastan karara bağlayacak.

Enis Berberberolu, MİT’e ait TIR'ların durdurulması davasında, “siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almış ve milletvekilliği 4 Haziran'da düşürülmüştü.