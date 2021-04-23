Ayasofya'nın eski başimamı susmuyor: 23 Nisan'da İslami düzen istedi 

Geçtiğimiz ay Ayasofya başimamlığından alınan ve medyada gerici söylemleri ile tanınan Mehmet Boynukalın bu kez de 23 Nisan'da tartışma yaratacak açıklama yaptı.

Boynukalın paylaşımında İslami düzen istedi “23 Nisan 1920’de meclisimiz İslami esaslara uygun bir şekilde açılmış, dualar okunmuş ve kurbanlar kesilmişti. Sonradan bu anlayış maalesef terkedildi. İslami bir sistemin dillendirildiği ve milletin ettiği o duaların makes bulması ve o ruhun yeniden canlanması ümidiyle” dedi.

Boynukalın'ın açıklamaları kamuoyunda tepki çekince iktidardan "fazla konuşmaması" yönünde uyarılar yapılmıştı. Boynukalın bu uyarıların ardından görevi bırakmak zorunda kalmıştı.