Ayasofya imamı da affını istedi, görevi sonlandı

Açıklamalarıyla tepki çeken Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Haber Merkezi

Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Boynukalın imam olarak atandığı günden bu yana yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. Son dönemde bazı AKP'li yöneticilerle de polemiğe girdiği için uyarılan Boynukalın görevden affını istemiş.

Boynukalın, istifa haberinin basında yer almasının ardından yaptığı açıklamada, emekli amirallerin Montrö bildirisinin ardından 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' şeklinde yorumlar yapıldığını belirterek, 'hezeyanlara meydan vermemek' için üniversiteye dönme kararı aldığını söyledi.

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