'AŞILA sistemi çöktü, aşılama durdu!'

Bursa Tabip Odası, Covid-19 aşılama programının fiili olarak durmasıyla ilgili açıklamasında “AŞILA" isimli uygulamanın çökmesi nedeniyle, iki gündür aşılama yapılamadığını belirtti.

Açıklamada yeterli fiziki şartların sağlanamadığı, randevu alınmasında sıkıntılar yaşandığı ve standartlara uymayan kişisel koruyucu malzemelerle aşıların lojistiğinde yaşanan sorunlar da hatırlatıldı.

Bursa Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada “AŞILA” sisteminin çökmesine ilişkin şöyle denildi:

“Son iki gündür ‘AŞILA’ isimli programın çökmesi nedeniyle aşılama yapılamıyor. 182’ye ulaşmak mümkün olmadı ve MHRS adlı randevu alma sistemi çöktü. Aile Sağlığı Merkezleri’nden (ASM) randevu almayı başarıp da aşı olmaya gelen insanlar ise programın çalışmamasından dolayı izdiham yaşadılar. Uzun bekleyişlere rağmen ‘AŞILA’ programının yanıt vermemesi nedeniyle hastalar evlerine yollandılar. Yoğun izdiham yetmezmiş gibi MHRS adlı randevu alma sistemi de çöktü. Randevu için aranan ALO 182’ler cevap veremez oldu. Vatandaş ile sağlık çalışanı bu durumdan dolayı karşı karşıya getirildiler. Maalesef aşı için gelen vatandaşlar evlerine yollandılar. Sağlık çalışanları da bu durum nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadılar.”

'Günlük aşılama kapasitesi'ne 1 ayda ancak ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı’nın günlük aşılama kapasitesini 1,5-2 milyon olarak duyurduğunu hatırlatılan açıklamada söz konusu sayıya bir ayda ancak ulaşılabildiği belirtildi.

Bursa Tabip Odası açıklamasında, “Aşıların daha gelmeden önceki dönemde ihtiyaca cevap verecek uygun programların hazırlanması gerekiyordu. İzdiham olmaması için ALO 182 randevu sisteminin isteklere yanıt verebilecek şekilde düzenlenmesi gerekiyordu. Her dört ASM’den birinde aile sağlığı çalışanı yoktu, her sekiz ASM’den birinde doktor yoktu. Bunların tamamlanması gerekiyordu. 70 yaş ve 80 yaş üzeri grupların MHRS üzerinden ve ALO 182 üzerinden randevu alırken bilişsel olarak çok zorlanacakları biliniyordu. Ama yeterli önlem alınmadığı görüldü, bu vatandaşlarımız randevu oluşturmakta çok sıkıntı yaşadılar” dedi.

Dün Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimleri kolu, 65 yaş üstüne aşılamanın tanımlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı randevu sistemi MHRS'nin çöktüğünü ve aşılamaların durdurulduğunu açıklamıştı.