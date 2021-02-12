65 yaşa aşılamanın açılmasının ardından MHRS çöktü

Aşılama sürecinde dün sağlık çalışanları için 2. doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşıların uygulanmasına başlandı. 70 yaş ve üzerindeki yurttaşlar bugünden itibaren randevularını alıp ilgili kurumda aşı olabileceklerdi. Bu yaş grubunun da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacağı duyurulmuştu.

Öte yandan Covid-19 aşılarının 65 yaş üzerine açılması ile birlikte, devletin randevu sistemi MHRS çöktü. Siteye erişilemiyor.