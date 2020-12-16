Ankara'da içki yasağı 'sıkıya' alınıyor: Tek tek geziyorlar

Salgın dolayısıyla açıklanan önlemler arasında yer almamasına rağmen ilk hafta fiili olarak uygulanan, geçtiğimiz hafta sonu ise resmileşen alkollü içki satışı yasağı "sıkıya" alınıyor.

Ankara'da polis ekiplerinin kentte alkollü içki satışı yapan marketleri teker teker gezerek bir belgeye imza aldığı ortaya çıktı.

"Tebliğ tebellüğ belgesi" başlıklı belgede, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde alkol ürünü satmayacağımı tebellüğ ederim" ifadesinin altında imza alındı.

İşte o belgelerden biri:

Soylu ne demişti?

İçki satışı yasağına ilişkin resmi hiçbir açıklama gelmezken, sadece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir köşe yazarına konuşmuştu.

Soylu, içki yasağı kararının sosyal mesafeyi azaltacağını öne sürmüştü ve benzer hiçbir örnek olmamasına rağmen Avrupa'yı örnek vermişti.