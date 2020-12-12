Soylu'dan 'içki satışı yasağı' açıklaması: İçki sosyal mesafeyi azaltıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, marketlerde içki satışı yasağına ilişkin açıklama yaptı.

'Sosyal mesafeyi azaltıyor'

Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Soylu, "Nagehan Hanım, devlet olarak aldığımız karar dünyayla uyumlu. Her şeyden tartışma çıkarıp ortalığı bulandırmak isteyenler Avrupa’daki örneklere baksınlar. Avrupa’da yapılandan farklı bir uygulama yok. Sosyal mesafe deyip duruyoruz. İçki sosyal mesafeyi azaltan bir etkiye sahip. Tabii ki kısıtlama getirmekte haklıyız" dedi.

'Evde sosyal mesafe mi olur?' sorusuna 'Bilimsel bakışla uyumlu' yanıtı

"Ama içkiyi restoranda barda içmekten bahsedilmiyor Sayın Soylu. Restoran ve bar için haklısınız ama onlar zaten kapalı. İnsanlar evlerine içki alacaklar. Akşam yemeğinde sofrada içecekler. Evde sosyal mesafe mi olur?" diyen Alçı'ya yanıt veren Soylu, "Koronavirüs önlemleri kapsamında Batı’da bütün ülkeler içki satışına kısıtlamalar getiriyorlar. Kaldı ki Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı ve tavsiyesi var salgınla mücadeleye içkinin olumsuz etkisi üzerine. Bilimsel bakışla da uyumlu bizim kararımız. İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok" ifadesini kullandı.