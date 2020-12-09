İçki yasağında son durum: Tüm ülkeye yayılıyor!

AKP iktidarının geçtiğimiz hafta sonu fiili olarak uygulamaya çalıştığı hafta sonu içki satışı yasağı şimdi resmileşiyor.

Dün Ankara için ortaya çıkan hafta sonu içki satışı yasağı genelgesi tüm illere yayılıyor.

Daha önce 22.00'ye kadar açık olma sınırlaması getirilen, aksi durumda yüz binlerce liralık ceza ile karşılaşan, son genelge sonrasındaysa sadece hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında açık olabilen tekel bayileri, bu kararların kendilerini iflasa sürükleme amacı taşıdığı düşüncesince.

'Birçok tekel bayisi batmak üzere'

Konuya ilişkin soL'a açıklamada bulunan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Birçok tekel bayisi batmak üzere, bu ideolojik bir adım" dedi.

'Ters kelepçe takılan bile oldu'

Geçtiğimiz hafta sonu sadece tekel bayilerinin hedef alındığını, zincir marketlerin içki satabildiğini belirten Aybaş, "Dükkanını diğer ürünleri satmak için açan arkadaşlarımız hem cezalarla hem de saldırıyla dahi karşılaştı, ters kelepçe takılan bile oldu" diye konuştu.

'Ülke geneline yayılıyor'

Bu hafta bu kararın zincir marketleri de kapsadığını, oralarda da içki satışının yasaklandığını belirten Aybaş, "Bu karar ilk olarak dün Ankara'da gündeme geldi şimdi ise valilikler aracılığıyla ülke geneline yayılıyor. Birçok ilden arkadaşlarımız bu konuda genelgeler gönderildiğini belirtiyor" ifadesini kullandı.

'Hafta içi şimdilik yasak yok ama...'

Hafta içi ise şu anda bir yasak olmadığını ama buna "şimdilik" yasak yok diyebildiklerini aktaran Aybaş, "Durum giderek kötüleşiyor. Biz bugünlerde, yıl sonlarında iyi iş yapan yerlerdik, bu da elimizden alınıyor. Birçok arkadaşımız iflasın eşiğinde, intiharın eşiğinde olan esnaf arkadaşlarımız var. Herkesin borç ödemeleri var ama bu kararlar sonrası bu borçları ödemek imkansız hale geliyor. Hafta içi zaten 20.00'de kapatıyoruz. Bankalar, firmalar borç konusunda acımasız, durum giderek kötüye, toplu iflaslara gidiyor" dedi.