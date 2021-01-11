Ankara'da Cargill işçilerine önce tehdit sonra gözaltı

Cargill'de sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişlerinin 1000'inci gününde Tarım ve Orman Bakanlığı önünde açıklama yapmasına izin vermeyen polis, işçileri "Biz devletin gücüyüz, neler yapabileceğimizi orada gösteririz size, hiç merak etmeyin" diye tehdit etti.

Polisin bakanlık önüne gitmelerine engel olması üzerine işçiler üyesi oldukları Tek Gıda-İş Sendikası önünde geceyi geçirmeye karar verdi. "İş ekmek yoksa barış da yok" sloganı atan işçiler bakanlık önünde açıklama yapmalarına izin verilmemesi nedeniyle sendika binası önünde sabahlayacaklarını açıkladı.

Polis işçileri gözaltına aldı

Sendika binası önünde açıklama yapan Tek Gıda İş Örgütlenme Sorumlusu Suat Karlıkaya, “Cargill 14 işçiyi, 17 Nisan 2018’de işten attı. Bursa Bölge Mahkemesi dava sonucu 12 işçi haklı bulundu, sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarıldıklarına hükmetti ve işe iade kararı verdi. Cargill mahkeme kararını uygulamayı reddediyor. İşçilerin işe iade talepleri karşılanana kadar direnişimiz devam edecek. Salgın nedeniyle bakanlık önünde açıklama yapmamızı engelliyorlar. Biz haklıyız, hakkımızı alana kadar devam edeceğiz. Bu geceyi burada dışarıda geçireceğiz, gerekirse Ankara soğuğunda kaldırımda oturacağız. Onurumuz için direniyoruz ve direnmekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.

İşçilerin bekleyişi sürerken polis müdahalesi başladı.

Kalkanlarla işçilerin etrafını çevirerek görüntü alınmasını da engellemeye çalışan polis tüm işçileri gözaltına aldı.