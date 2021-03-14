Ankara Emniyeti, Rönesans Holding Başkanı'na resmi koruma aracı vermiş

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ihalesi de dahil olmak üzere kamudan aldığı milyarlarca liralık ihalelerle gündeme gelen Rönesans Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp’e Emniyet'in koruma verdiği ortaya çıktı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'nın haberine göre, bu durum Kayaalp'in özel şoförü Mehmet Hasan Selçuk'un emniyet aracıyla kaza yapması üzerine fark edildi.

Resmi araçla kaza yaptığını bir gün sonra karakola giderek bildiren şoför, "Aracı yönetim kurulu başkanımıza Ankara Emniyeti tahsis etti" dedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü olayı doğrularken, gerekçe olarak holding patronu hakkındaki özel koruma kararını gösterdi.

Şoför Selçuk, hasarı kaskodan karşılamak için tutanak tutulmasını istedi.

Habere göre emniyet, başvuru üzerine Selçuk hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan dosya açarak, şoförün ifadesini aldı. Kazayı yaptığı aracın emniyete ait olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları anlattı:

"Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından holding yönetim kurulu başkanımızın kullanımına tahsis edilen 06 A 3138 resmi plakalı 06 DS 7216 plaka sayılı araçla yönetim kurulu başkanımızı takip etmekteydik. 16 Şubat 2021 günü saat 11:00 sıralarında Mevlana Bulvarı üzerinde Gölbaşı istikametinde eskort halinde seyir halindeyken Kepekli Kavşağı’na gelmeden yerlerin kaygan olması sebebiyle araç kontrolümden çıktı. Her ne kadar toparlamaya çalışsam da toparlamam mümkün olmadı ve araçla refüje vurduktan sonra sağa doğru savruldum. Araçla sağ tarafa da vurduktan sonra kontrolü sağlayarak durabildim. Araçtan inerek kontrol ettiğimde aracın yürüyeninde bir sıkıntı olmadığını, sol tarafında kapılarda ve sağ arka çamurluk ile tamponda hasar olduğunu gördüm. Aracın yürüyeninde bir sıkıntı olmaması ve eskort görevimiz de devam ettiği için tutanak tutturmadan takibe devam ettim."

Selçuk, aracın kaskosunun olduğunu belirterek, "Kaskodan faydalanmak için polis merkezine geldim. Araç üzerinde görgü tespit tutanağının tanzim edilerek tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum. Kazaya ilişkin herhangi bir şikâyetim yoktur. Aracımın hasarını kaskosundan yaptıracağım" dedi.

Talep üzerine polis merkezinde araca ilişkin "görgü ve tespit tutanağı" hazırlandı. Tutanakta, aracın ruhsat sahibinin Ankara Emniyet Müdürlüğü olduğu vurgulanırken, aldığı hasarlar tek tek tutanağa yazıldı. Tutanakta, şoförün adresi de Rönesans Holding olarak kayıtlara geçti.

Tutanakta emniyet aracını Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nın şoförü kullanırken, yanında resmi emniyet korumasının olduğuna ilişkin herhangi bir ifade yer almadı. Kazaya ilişkin Hasan Selçuk'a ulaşmaya çalışan DW Türkçe cevap alamadı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'yse önce iddiaları yalanlarken daha sonra kaza olayını doğruladı ve "Holding patronu hakkında tehdit aldığı için koruma kararı var. Bu nedenle araçlı koruma tahsis edildi" cevabını verdi.

DW Türkçe'ye konuşan Emniyet, şoförün yanında polis korumanın olduğunu iddia etti.

Rönesans: Saray müteahhidi, işçi hakkı gaspında uzman

Beştepe'deki Saray'ın müteahhidi olan Rönesans, Marmaris Okluk Koyu'ndaki "Yazlık Saray"ı da yapan holding.

Ayrıca milyarlarca lira kira ödenen ve kamu kaynaklarında büyük kayıplara neden olan şehir hastanelerinin bir kısmının ihalelerini de Rönesans aldı.

Rönesans Yargıtay Hizmet Binası'nı "işçi hapishanesine" çevirmesiyle de gündeme gelmişti. Ankara’da Yargıtay Hizmet Binası inşaatını yapan Rönesans, önce 55 yaş üzerindeki işçileri zorla ücretsiz izne ve istifaya zorlamış, ardından da diğer işçilerin ücretli izin talebini karşılamayıp, şantiyeyi tam anlamıyla cezaevine çevirmişti.

İşçilerin şantiyeden çıkışını yasaklayan firma, şantiye alanından çıkan işçiyi istifa etmiş sayacağını, yeniden gelmek isteyenleri ise yeniden işe giriş yaptırıp “karantina” koğuşlarında tutacağını açıklamıştı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bilgi veren işçiler, söz konusun karantina koğuşlarının sıcak su ve ısınma problemleri olduğunu aktarmış, duruma tepki göstermişti.

Forbes 100 listesine göre Türkiye'nin en zengin ismi 2019 yılında Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak olmuştu.

Ilıcak, Saray hakkında “Saray 1000 odalı değil, abartılıyor. Çocuklarımıza bırakacağımız onur yapısı. Tıpkı Anıtkabir gibi..." ifadelerini kullanmıştı.