Saray'ın müteahhidine 600 milyon liralık yeni ihale

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Saray’ın da müteahhidi olan Rönesans Holding’e, Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binası inşaatı için yaklaşık 600 milyon TL’lik bir ihale daha verdi. Böylece Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binası için Rönesans Holding’e ödenen para 1,6 milyar TL’yi buldu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binası için düzenlenen ikinci ihale de ilk ihale gibi yine Rönesans Holding’e verildi.

Rönesans Holding, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da müteahhidiydi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı’nın yeni hizmet binası için 14 Eylül 2020 tarihinde bir ihale düzenledi. “Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası İlave İşleri ve Tefrişatı Yapım İşi” adı altında düzenlenen ihale, tam 598 milyon 500 bin TL’ye Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat Şirketi’ne verildi.

Toplam 1 milyar 629 milyon TL’lik ihale verilmiş oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı’na yeni hizmet yapımı için ilk ihaleyi 2017 yılında düzeldi. Bu ihale de tam 1 milyar 31 milyon TL’ye yine Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat Şirketi’ne verilmişti.

Düzenlenen son ihaleyle birlikte Yargıtay Başkanlığı’na yeni hizmet binası yapımı için Rönesans Holding’e toplam 1 milyar 629 milyon TL’lik ihale verilmiş oldu.

İhaleler, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21\B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.

Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binası için 2017 yılında yapılan ve 1 milyar 31 milyon TL’ye Rönesans Holding’e verilen ihale, Sayıştay’ın 2019 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Raporu’na da girmişti. Sayıştay denetçileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Açık ihale yapılması gerektiğini” belirterek “Kaynaklarının verimli kullanılarak kamu yararının koruması gerektiğini” de hatırlatmıştı.

Rönesans'ın yakın geçmişi: Yazlık Saray, işçi hakkı gaspları...

Rönesans Holding, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı yapmasıyla en çok medyada kendisine yer bulmuştu ancak Marmaris Okluk Koyu'ndaki "Yazlık Saray"ın da şirketi gene onlar.

Ayrıca milyarlarca lira kira ödenen ve kamu kaynaklarında büyük kayıplara neden olan şehir hastanelerinin bir kısmının ihalelerini de alan şirket.

Rönesans daha öncesinde de Yargıtay Hizmet Binası'nı "işçi hapisanesine" çevirmesiyle de gündeme gelmişti. Ankara’da Yargıtay Hizmet Binası inşaatını yapan Rönesans, önce 55 yaş üzerindeki işçileri zorla ücretsiz izne ve istifaya zorladı, ardından da diğer işçilerin ücretli izin talebini karşılamayıp, şantiyeyi tam anlamıyla cezaevine çevirdi.

İşçilerin şantiyeden çıkışını yasaklayan firma, şantiye alanından çıkan işçiyi istifa etmiş sayacağını, yeniden gelmek isteyenleri ise yeniden işe giriş yaptırıp “karantina” koğuşlarında tutacağını açıklamıştı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bilgi veren işçiler, söz konusun karantina koğuşlarının sıcak su ve ısınma problemleri olduğunu aktarmış, duruma tepki göstermişti.

Forbes 100 listesine göre Türkiye'nin en zengin ismi 2019 yılında Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak olmuştu.

Ilıcak, Saray hakkında “Saray 1000 odalı değil, abartılıyor. Çocuklarımıza bırakacağımız onur yapısı. Tıpkı Anıtkabir gibi..." ifadelerini kullanmıştı.