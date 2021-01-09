Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Aleyna Çakır açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili olarak, Sema Esen’in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup, işlemler devam etmektedir."

Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp raporu savcılığa ulaşmış, raporda ölümün ası sonucu meydana geldiği belirtilmişti.