ANKA: Cinsel saldırıdan tutuklanan ilçe yöneticisi CHP'den atıldı

ANKA haber ajansı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, cinsel saldırıdan tutuklanan CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umut K.'nin partiden atıldığını ve parti örgütü olarak mağdurun yanında olduklarını söylediğini bildirdi.

CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umut K. bir kafede 23 yaşındaki Z.Y. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Z.Y. ifadesinde Umut K. ile 3 ay önce tanıştıklarını belirtti. Z.Y, Umut K.’nin kendisini geçen hafta bir kafeye davet ettiğini ve o davete bir arkadaşıyla geldiğini söyledi. Z.Y, diğer kişinin bir işinin çıktığını belirterek kafeden ayrılması üzerine mekanda Umut K. ile ikisinin kaldığını belirtti.

Z.Y, kafede otururken Umut K'nin kendisine istismarda bulunmaya çalıştığını, bunun üzerine onun kafasına bardakla vurduğunu söyledi. Umut K'nin kendisini darp ederek, kafenin tuvaletine sürüklediğini ve elbiselerini yırtarak cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen Z.Y, mekandan kurtulduktan sonra savcılığa gelerek şikayetçi olduğunu ifade etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, olayın doğru olduğunu aktararak U.K.’nin partiden atıldığını ve parti örgütü olarak mağdurun yanında olduklarını duyurdu.

Daha ifadesini vermeden U.K’nin partiyle ilişkisini kestiklerini belirten Kaftancıoğlu, “Bu konuda tavrımız çok net. Gereğini yaptık. Mağdurun da sonuna kadar yanındayız. Davayı il ve ilçe örgütümüzle birlikte takip edeceğiz” dedi.