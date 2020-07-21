Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye sondaj uyarısı

Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’yi uyaran Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme ancak Ankara’nın provokasyonları durdurmasıyla mümkün olur' dedi.

Haber Merkezi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde bir gelişme olması isteniyorsa Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti.

Sputnik'teki habere göre, Yunanistan’a yaptığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Maas, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri konusunda oldukça açık bir pozisyonumuz bulunuyor; uluslararası hukuka saygı gösterilmeli, bu nedenle AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme ancak Ankara’nın Doğu Akdeniz'deki provokasyonları durdurmasıyla mümkün olur” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Libya ile imzalanan anlaşmayı hatırlatarak bölgede sismik araştırmalara ve sondaja başlayabileceklerini açıklamıştı. Çavuşoğlu, “Bu konuda AB'yi de çok uyardık ve uyarılarımız dikkate alınmadığı için sismik araştırmalara ilaveten sondaj gemilerini gönderdik" demişti.

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