AKP'li belediyede rüşvet skandalı: Daire başkanı tutuklandı

Sayıştay Raporu’na mevzuata aykırı birçok usulsüzlükle giren AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi şimdi de rüşvet skandalıyla gündeme geldi.

Bizim Samsun internet kanalındaki canlı yayın sırasında sunucu, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde daire başkanlığı ve müdürlük karşılığında Samsun Büyükşehir Belediyesinde görevli bir bürokratın kendisinden 200 bin TL rüşvet istediğine dair elinde ses kaydı olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı tutuklandı.

Bizim Samsun internet kanalında 20 Aralık Pazar günü canlı yayın yapan sunucu Miraç Morçöl, kendisinden Samsun Büyükşehir Belediyesinde görevli bir bürokratın büyükşehir belediyesinde daire başkanlığı ya da üst kademelerde müdürlük karşılığında 200 bin TL rüşvet istediğine dair elinde ses kaydının olduğunu söylemişti.

‘İstediğin belediyede istediğin daire başkanlığı 200 bin TL karşılığında hazır’

Aynı zamanda Atakum AKP Yedek Meclis Üyesi olan Morçöl, canlı yayın sırasında "Bizim bir kardeşimiz var. Samsun’daki bürokratlarla diyaloğu çok iyi olan biri. Hasbelkader tanıştığımız bu arkadaşla fazla dostluğumuz yok, elektrik aldığım birisi de değil. Bir ortamda konuşurken bir iş mevzusu oldu. Kendisine ‘Bürokrat bir arkadaşımız var, buna bir belediyede bir üst görev verilse nasıl olur?’ dedik. Kendisi Mustafa Demir’le görüştüğünü, başkanın şu an için düşünmediğini bize söyledi. Sonra bu arkadaşla tekrar görüştük. Başkanla yine görüşmüş, başkan bunu sallamış galiba" dedi.

‘Hey gidi dostum, bunlar yatak odasından adam alıyorlar’

Geçen yıl havaalanındayken söz ettiği kişinin kendisini tekrar aradığını söyleyen Morçöl, “Bana direkt ‘200 bin liran var mı?’ dedi. Ne diyorsun deyince, ‘200 bin liran var mı?’ diye tekrar sordu, ben de yok dedim. Nedenini sorunca ‘Hani sen belediyede böyle böyle bir iş demiştin ya, istediğin belediyede istediğin müdürlük, istediğin daire başkanlığı 200 bin TL karşılığında hazır’ dedi. Şok oldum. ‘Hey gidi dostum, bunlar yatak odasından adam alıyorlar. 200 bin lirayı bana vereceksin, istediğin yerde müdürlük seçeceksin, ben bu parayı bağlantı kuran arkadaşa vereceğim’ deyince espriyle 200 bin lira büyük para, maaşından kessinler dedim. ‘Hayır parayı peşin istiyorlar’ dedi. Benim telefonum ses kaydı yapıyor, bu ses kaydını savcılarımıza, polislerimize vermeye hazırım." dedi.

‘Beni ciddiye almadılar. Nasılsa bu konuşmaz, söylemez diye düşündüler’

Morçöl sözlerine şöyle devam etti:

“Ben Atakum AKP kurucu üyesiyim. Mustafa Demir'e bu ses kaydını dinletmek istedim. Kendisinden randevu aldım, bana ‘gel bakalım’ dedi. Makamına gidip ses kaydını dinlettim. Başkan ‘Burada benim de adım geçiyor, özel kalem müdürünü çağırıp savcılığa verelim mi?’ dedi. Ben de o aşamada savcılığa verilmesinin partiye zarar vereceği düşüncesiyle istemedim. Fakat gördüm ki ne tınlayan var. Bazı şeylerin açıklanması gerekiyor. Bir toplantıda AKP İl Başkanı Ersan Aksu'ya böyle böyle bir olay var dedim. ‘Bunu bana dinletir misin?’ dedi. Dinleteceğimi söyledim ama beni hiç aramadılar. Nasılsa bu konuşmaz, söylemez diye düşündüler ama yapmak zorunda kaldım. Hiçbir açıklama yapmadılar, beni çağırmadılar, ciddiye almadılar."

‘Para kime gidiyor, kimler paylaşıyor?’

"Büyükşehir belediye başkanına, AKP İl Başkanı Ersan Aksu’ya, ilçe başkanlarına soruyorum. Bu işin arkasında kimler var, gerçekten 200 bin TL karşılığında belediyeye üst kademelerde amir alımı yapılıyor mu? Bu para kime gidiyor? Bu para kime gidiyor ve kimler paylaşıyor? Tınlamadılar, iplemediler.. Reisimize yakın olmanın verdiği sarhoşlukla hesaba gelmez işler yapıyorsun başkanım, lütfen biraz kendimize gelelim. Samsun sahipsiz değil, nasılsa bir daha kazanırım düşüncesiyle insanları hor görmeye başladınız. ‘İşe koyacağım’ diye cv’lerini aldığınız insanlar iş için gelince ‘Ben iş bulma kurumu muyum?’ diyorsunuz, kötü muamele yapıyorsunuz, söz verip tutmuyorsunuz. Bu devran böyle gitmez. O belediye başkanlığını burada zor görürsünüz bir daha.”

Mustafa Demir: ‘Böyle bir olayın belediyemizde gerçekleşmesi asla mümkün değildir’

Morçöl’ün açıklamasını Samsun Kent Haber'in haberleştirmesi sonrası Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, 21 Aralık Pazartesi günü belediyede daire başkanlığı ve müdürlük için 200 bin lira istendiği iddialarıyla ilgili konunun muhatapları hakkında şu suç duyurusunda bulundu:

"20.12.2020 tarihinde bir internet sitesi üzerinden canlı yayın yapan Miraç Morçöl adlı kişi, tanıdığı bir kişiyi belediyemizde istediği daire başkanlığı ve müdürlük görevine getireceği teminatı ile ismini veremediği bir şahıs tarafından kendisinden 200.000,00 TL para istendiğine dair haber yapmıştır. Haberde yer alan kişi ve açıklamalar ile Belediyemizin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Miraç Morçöl gibi, kendisinden para isteyen kişi de belediyemiz çalışanı değildir. Böyle bir olayın Belediyemizde gerçekleşmesi asla mümkün değildir. Bununla birlikte söz konusu iddialar ile ilgili olarak gerekli araştırmanın yapılması olaya karışan kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında yasal işlemler başlatılması için bugün itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı tutuklandı

Ancak 22 Aralık Salı günü Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş mali polisler tarafından rüşvet iddialarına ilişkin sorgulanmak üzere gözaltına alınıp daha sonra tutuklandı. Sürdürülen bir teknik takip süreciyle ilgili olarak gözaltına alınan daire başkanının bir işadamından istenen rüşvetle ilgili sorgulandığı iddia edildi.

Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi mezunu Karakaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde 21 Mayıs 2019 tarihinde daire başkanı olmuştu.