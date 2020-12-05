525 Samsun SAMULAŞ işçisi greve gidiyor 

1 Temmuz'dan itibaren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamadığı için grev kararı aldıklarını belirten Demiryol-İş Sendikası Sivas Bölge Temsilcisi Murat Kütük, “Grev başlarsa SAMULAŞ'a ait tramvaylar ve otobüsler Belediye Başkanı Demir sesimizi duyana kadar çalışmayacaktır” dedi.

Kütük, her gün saat 04.00'te evlerinden çıkıp günde 13 saat çalışıp asgari ücretin biraz üstünde bir maaş alan SAMULAŞ işçilerinin pandemide de kısa çalışma ödeneğini 4 ay eksik maaş olarak aldığını, Türkiye'de tramvay ve metro kuruluşları arasında en az sayıda çalışan ve en az ücretle gece gündüz halka hizmet ettiğini ifade etti.

'Bize grevden başka yol bırakmadılar'

Kütük, “Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir nefes alacak kadar ücreti bize çok görmüştür. Bize yasal hakkımız olan grevden başka yol bırakmamıştır. Bizim derdimiz grev değil, hakkımızı masada almaktır. ‘Zarar ediyoruz, kazanamıyoruz’ diyorlar. Ulaşım araçları kar-zarar kuruluşu değil, sosyal kuruluşlardır. Doğaldır ki, yaşlılarımız, sağlıkçılarımız, gazilerimiz, öğretmenlerimiz ücretsiz taşınmaktadır. Keşke olsa da herkes ücretsiz taşınsa… Ulaşımı kar kuruluşu görüp kazanırsam veririm demek işçilerin hakkını alamaması anlamına gelir. Bu kuruluşun kara geçerek hakkımızı almamız mümkün değil. Bu mazeret değildir. Grev başlamadan ‘bir daha görüşelim’ demesini bekliyoruz" diye konuştu.

Bu arada SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, sendikanın grev kararının ardından yaptığı yazılı açıklamada ilk 6 aylık dönemdeki sosyal haklarla beraber ücret zammının % 15’ler civarında teklif edilip iki yılın sonunda % 47 oranında artışla SAMULAŞ’ın teklifte bulunduğunu belirterek “Sendika temsilcileri arabuluculuk sürecinin son gününde personele oylama yaptırmadan sendika yönetimi olarak grev kararı almıştır. Sendika, grev oylaması yapılırsa ve greve hayır kararı çıkması halinde yüksek hakeme gidileceği ve buradan işverenin daha önceden verdiğini de alamayacaklarını üyelerine söylemiştir" dedi.

'Versinler işçilerin hakkını'

Tamgacı’nın iddiaları üzerine Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Zeki Seyhan soL'a konuştu. “SAMULAŞ’ın bu ifadeleri kesinlikle doğru değil” diyen Seyhan, “Ya dediklerine tamam diyecektik, ya da greve gidecektik. Grev kararını niye oylayalım ki? İşçiye hakkını vermezsen tabii ki grev kararı çıkar, baskı yapılsaydı çıkmazdı bu karar… Yasal süre bir ay içinde greve gitmemizi gerektiriyor. Versinler işçilerin hakkını, greve gitmeyelim. Yasal süre bittiği için bizi grev kararı almaya zorladılar. Biz bu işi masada bitirmek istiyoruz. Bir teklif bekliyoruz ama arayan soran da yok bizi.

SAMULAŞ tarafından herhangi bir adım atılmazsa bu bir ay içinde belki yarın, belki bir hafta sonra grevimizi başlatacağız. Altı ay için % 10 talebimize % 7 teklifle geldiler. Sadece ikramiye konusunda anlaşamadık. Altı ayda bir ödenen 20 günlük ikramiyenin 25 gün olmasını talep ettik, ikramiyede hiçbir artış yapamayacaklarını söylediler. % 7 maaş zammıyla da işçilerin maaşında en fazla 200-250 TL civarında net fark olacak. Zaten düşük maaşlarla, çok çalışıp az ücret alıyorlar. Zarar ettiklerini, paralarının olmadığını söylediler. Biz alın terinin ve emeğin yanındayız. Şu dönemde greve gidip halkı sıkıntıya sokmak istemeyiz. Burada çalışan işçileri bir görseniz, pandemiden dolayı bir kısmı hasta… Emekleri de sosyal hakları da ödenmiyor, personel azlığından dinlenmeleri için izin verilmiyor.

SAMULAŞ işçileriyle dayanışma

Sendikanın grev kararının ardından Türkiye’deki Demir Yol-İş üyesi bütün işçilerden SAMULAŞ işçilerine dayanışma mesajları yağdı. Samsun, Sivas, Ankara, Malatya, H.Paşa, İstanbul, Erzurum, Afyon, Eskişehir, Konya, Adapazarı, Kayseri, İzmir Demir Yol-İş Sendikasına bağlı işçiler, "SAMULAŞ işçilerinin yanındayız", "Biz biriz, birlikte güçlüyüz”, "İş ekmek yoksa barış da yok”, “İnsanca yaşamak, insanca ücret" yazılı dövizlerle SAMULAŞ işçilerine destek verdi.