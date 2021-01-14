Akar'dan ABD'ye: Biz şimdi hasım mı olduk?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle ABD tarafından uygulamaya konulan CAATSA yaptırımlarının Joe Biden döneminde yeniden gözden geçirilmesini beklediğini belirtti. ABD'ye "Biz şimdi hasım mıyız?" diye seslenen Akar, S-400'lerin geri gönderilmesi gibi bir talebin sıkıntı vereceğini ifade etti.

Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye'nin artan riskler karşısında hava savunma ihtiyacının ortaya çıktığını ABD'den Patriot'u ve Fransa-İtalya yapımı SAMP-T'yi almak istediğini ancak bunun mümkün olmaması nedeniyle S-400'ün temini yoluna gidildiğini söyledi.

Akar, "ABD ve Avrupalılarla görüştük. Maliyet, teknoloji transferi, ödeme şartları, teslimat, üretim gibi konularda malesef uygun cevaplar alamadık. Buna olumlu cevap veren Rusya'dan bunu ülkemiz için temin etmemiz gerekti" dedi.

Şu anda Türkiye'nin S-400'ün tedarik süreci içinde olduğunu, ikinci paket için görüşmelerin devam ettiğini belirten Akar, "Halen (birinci paket için) kontrol ve muayeneler, kabul testleri var, bunlar sürüyor... Faaliyetlerimizi planladığımız şekilde götürmeye çalışıyoruz" dedi.

'ABD'li müttefiklerimiz S-400 olduğu sürece ortak çalışma olmayacağı görüşünde'

Akar S-400 ve ABD ile yaşanan gerilime ilişkin şunları söyledi:

"Ortada S-400 ile F-35'in çalışmasından çıkacak problemler olduğu iddiası var. 'Beraber çalışalım' dedik, ABD'li müttefiklerimiz S-400 olduğu sürece ortak çalışma olmayacağı görüşündeler... ABD tarafı çözüm isterse teknik düzeyde çalışmalarla buna çözüm bulunabilir... Başka ülkelerde bu ikisi aynı anda var."

Akar "ABD ile ortak yapabileceğimiz işler var, hem iki ülkenin hem NATO hem bölge ve dünya yararına... ABD'li müttefiklerimizin durumu anlamasını bekliyoruz. Öbür türlü ısrar, inat olduğu sürece olay sürüncemede kalıyor. Müttefikliğe uygun olmayan tehdit dili, yaptırımların kabulü mümkün değil" dedi.

'S-400 bir yerde sabit olmayacak'

Akar, S-400'ün bir yerde sabit olmayacağını ve risk tehdit değerlendirmesi çerçevesinde nerede ihtiyaç varsa oraya konuşlandırılacağını belirtti.

Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 programına dönmek istediğini belirten Akar, "F-35 için ciddi zaman ve enerji harcandı. Bunun durdurulması ciddi sorun. Güven bunalımı çok daha tahripkar olabiliyor. Bu nesilden nesile gidebiliyor, buna engel olmak lazım. Bu kadar riskin olduğu ortamda birlikteliğin tahrip edilmemesi, zarar görmemesi lazım" dedi.

Akar, Türkiye ile ABD arasında birçok alanda işbirliği olduğunu, bunlardan birinin de halen görüşmeleri devam eden F-16'ların modernizasyonu konusu olduğunu söyledi.

'Biz şimdi hasım mıyız?'

İki ülkenin askeri alanda işbirliği ve müttefikliği varken CAATSA yaptırımlarını yanlış bulduğunu kaydeden Akar, "Biz şimdi hasım mıyız? Biden döneminde ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini ve normalleşmeye geçmeyi bekliyoruz" dedi.

Akar, SAMP-T alımına yönelik görüşmelerin koronavirüs salgını dolayısıyla yavaşladığını ama devam ettiğini kaydederek, bu sistemi de almak istediklerini söyledi.

Patriot görüşmelerinin yeniden başlaması çağrısı

Türkiye'nin ABD'nin Patriot sistemini de almak istediğini, kesilen görüşmelerin yeniden başlamasını istediklerini kaydeden Akar, "Bu toplantının yeniden başlatılmasını bekliyoruz. Ama konuşma, cevap olmadan yaptırılarla, tehdit diliyle bir yere varmak mümkün değil. Diyalogla ancak çözüm bulabiliriz" dedi.