Afganistan'da cihatçı saldırıları: 11 ölü

Cumartesi sabahı Nangarhar bölgesinde bir kontrol noktasına bir intihar bombacısı kendisini patlatarak sekiz Afgan askerini öldürdü.

Nangarhar valiliğine göre saldırgan başkent Kabil'e giden yolda Sherzad bölgesindeki Gandumak köyü yakınlarında patlayıcı yüklü arabasını patlattı.

İl polisi, ayrı bir vakada sabah saatlerinde güney Kandahar ilinin Panjwai ilçesinde yol kenarında meydana gelen bombalı saldırıda üç sivilin öldüğünü söyledi.

Saldırıların sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi. Taliban geçen Şubat ayında ABD ile bir anlaşma imzaladıktan sonra Afgan güçlerine yönelik saldırıları artırdı. IŞİD de bölgede faaliyet gösteriyor.