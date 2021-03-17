Kemal Okuyan bugün soL TV'de yayınlanan Gündem programında uluslararası politika ve Türk dış politikasıyla ilgili önemli saptamalarda bulundu.

Okuyan, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "Katil" nitelendirmesini kullanmasının sıradan bir gelişme olmadığını söyledi ve Biden'ın ABD Seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Putin'i "cezalandırma" vaadinin "bugün itibariyle dünyanın yakın geleceğine dair önemli bir ipucu olduğunu" söyledi.

'Adım adım savaşa gidecek bir sürecin ilanı'

Okuyan "Bu herhangi bir olay değil, adım adım savaşa gidecek bir sürecin ilanı. Bir devlet başkanına katil dediğiniz anda onun uluslararası alanda meşru olmadığıonı söylemiş oluyorsunuz. Bugün Rusya'da devlet geleneğine hakim bir devlet var, şu anda Rusya bütün mekanizmalarıyla 'nereye gidiyor' ve 'nasıl bir yanıt verilmesi gerekiyor'u tartışıyor olmalı" derken 'katil' ifadesinin Rus basınında yapılan ilk yayınlarda yer almadığını hatırlattı. Rusya'nın ilk başta konuşmanın sadece ABD Seçimleri'yle ilgili kısmını değerlendirip ona yanıt verdiğini söyleyen Okuyan, "Çünkü 'katil' sözcüğünün anlamı tektir: Sen meşru değilsin" diye konuştu.

Bu gündemin Türk dış politikasını yakından ilgilendirdiğini söyleyen Okuyan, 3 gün önce TRT International'da yayınlanan bir yazıya atıfta bulunarak "Bu yazıda Türkiye'nin Rusya'ya savaş ilanı var. 'İlk kez Suriye'deki sivil ölümlere yanıt verdi Türkiye' denildi; 'Bu Suriye Savaşı'nda bir dönüm noktasıdır, Batılı ülkeleri Türkiye'yle birlikte davranmaya çağrıyoruz'. Bu Türkiye gündeminde atlandı, ikisini birleştirin; Büyük bir terslik olmazda Türkiye ABD ile ilişkilerle önemli adımlar atacak. Çünkü ABD Yönetimi'nin Türkiye'yi yanına çekmesi gerekir Rusya'yla gerginliği yükseltirken, Türkiye'nin de tek kartı bu" diye konuştu.

"Erdoğan'ın ABD ve Batı'yla ilişkilerini iyileştirmesi için Rusya'yla gerilimin tırmanması gerekiyor" diyen Okuyan, Erdoğan'ın Batı İttifakı'nın Rusya'yla karşı karşıya gelmesini hızlandırmak için çalıştığını söyledi.

Okuyan "Zaman alır belki ama süreç başladı ve ne yazık ki savaş olasılığı güçleniyor" derken "Suriye'de bir savaş var, yazık oldu Suriye'ye. Ama bu gerilim çok daha kapsamlı bir çatışmaya kapı aralayabilir" öngörüsünde bulundu.

ABD'yle Türkiye arasında Karadeniz'de, Akdeniz'de ortak askeri tatbikatların arttığına işaret eden Okuyan, "Erdoğan'ı ABD karşıtı, yurtsever gören saf ulusalcılar düşünsün artık" diye konuştu.

Okuyan iktidarın Türkiye sermayesinin çıkarlarına hizmet ettiğini vurgularken "Batı'yla pazarlık yapacak bir nokta arıyorlardı" dedi ve ekonomi bürokrasisindeki bazı atama ve görevden almaların da ABD'ye verilen bir mesaj olarak okunabileceğini hatırlattı.

"Gidişat NATO'nun Rusya'ya odaklandığı bir gidişat" diyen Okuyan "Bu da Türkiye'nin ABD'yle pazarlığında önemli oacak. Erdoğan da siyasi ömürünü uzatmanın Rusya'yla değil, ABD ve AB ile işbirliğinden geçtiğini biliyor." yorumunda bulundu.

Okuyan bunun "iç politikayı da biraz etkileyeceğini" söyledi ve değerlendirmelerini şu sözlerle sonlandırdı: "Batı'nın Türkiye'deki 'özgürlükler ve demokrasi' için kaygı duyduğunu düşünen hâlâ varsa pes diyeceğim."