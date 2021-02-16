ABD'lilerin 3'te 2'si ülkede üçüncü bir büyük parti istiyor

ABD'de Gallup şirketi tarafından yapılan bir anketin sonuçlarına göre, ABD'lilerin üçte ikisi, ülkede Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin "ABD halkını temsil etme konusunda çok başarısız olması" nedeniyle mevcut siyasi sistemde üçüncü büyük bir partinin olması gerektiğini söylüyor.

Pazartesi yayınlanan anket sonuçlarında, ABD'lilerin yüzde 62'sinin ülkedeki mevcut siyasi sistemde üçüncü bir partiye ihtiyacı olduğunu düşündüğü, yüzde 33'ününse sistemdeki mevcut iki partinin ABD'lilerin çoğunluğunu iyi temsil ettiği görüşünde olduğu belirtiliyor.

Gallup'un 2003'ten bu yana yaptığı araştırmada, ülkedeki mevcut sistemde üçüncü büyük partinin olması gerektiğini düşünenlerin oranının en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. Ülkede iki partili sistemin yeterli olduğunu düşünenlerin oranıysa bu dönemde 2013 yılından sonra en düşük ikinci oran oldu.

Öte yandan, ankete göre, iki partinin destekçilerinin oranı yüzde 50'nin altında kaldı. Demokrat Parti'nin destekçilerinin oranı yüzde 48 olurken, Cumhuriyetçi Parti'nin oranı yüzde 37 olarak kaydedildi.