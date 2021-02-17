ABD'deki Halkbank davasında bankanın temyiz başvurusu kabul edildi

ABD'de İran'a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle Halkbank'a açılan davada bankanın temyiz başvurusunu kabul eden istinaf mahkemesi, başvuruyu değerlendireceğini açıkladı ve karar verilinceye kadar federal mahkemenin davayla ilgili yaptığı tüm işlemleri askıya almasını istedi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde, önce 1 Mart’ta başlayacağı açıklanan, daha sonra da 3 Mayıs'a ertelenen Halkbank davası temyiz engeline takıldı. New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi Halkbank’ın yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Üst mahkeme, Halkbank’ın davadan düşürülmesi talebini reddettiğini, ancak yabancı bir kuruluş olduğu için Amerikan mahkemelerinde yargılanmayacağıyla ilgili talebini kabul ederek değerlendireceğini açıkladı.

New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi, Halkbank’ın başvurusunu hızla değerlendireceğini belirterek, davanın görüldüğü federal mahkemeden kendi kararını verinceye kadar davayla ilgili yaptığı tüm işlemleri askıya almasını istedi.

New York İkinci Bölge Mahkemesi, Halkbank ve New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndan, 17 Mart tarihine kadar davayla ilgili dilekçelerini sunmalarını istedi.

VOA Türkçe'nin haberine göre bir üst mahkemenin bugün aldığı kararla birlikte, 3 Mayıs'ta başlayacağı belirtilen seri duruşmalarla ilgili federal mahkemenin kararının durdurulacağı belirtiliyor.

Daha önceki başvuru reddedilmişti

Halkbank, daha önce yabancı bir kuruluş olduğu gerekçesiyle ABD’de yargılanamayacağı iddiasıyla New York Federal Mahkemesi'ne başvurmuştu. Hakim Richard Berman, Halkbank’ın yabancı bir kuruluş olduğu iddiasını reddetmiş, bu kurumun Amerikan finans ve bankacılık kuruluşlarını kullanarak, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle federal mahkemede yargılanabileceğine hükmetmişti. Halkbank, bir üst mahkemeye başvurup kararın temyizini istemişti.

Hakim Richard Berman, 2 Temmuz 2020 tarihinde aldığı kararla Halkbank davası jüri seçiminin 23 Şubat 2021 tarihinde yapılmasına, jürili seri duruşmaların da 1 Mart 2021 tarihinde başlamasına hükmetmişti. Hakim Berman, seri duruşmaların başlangıç tarihin daha sonra 3 Mayıs'a ertelediğini açıklamıştı.

Hakim Berman, Halkbank’ın jürili seri duruşmaların salgın nedeniyle 2022 yılında yapılması talebini de kabul etmemişti. Bir üst mahkemenin aldığı kararla birlikte federal mahkemenin daha önce, duruşma takvimiyle ilgili aldığı kararın hükmünün kalmadığı belirtildi.

Bir başka dava reddedildi

Öte yandan Reuters'da yer alan habere göre, 876 kişi tarafından ABD'de Halkbank'a karşı açılmak istenen bir başka dava da reddedildi. Haberde davacıların "İran'la bağlantılı bir grup tarafından düzenlenen denizaşırı terörist saldırı" kurbanları olduğu belirtildi. Hakim tarafların yargılamanın Türkiye'de yapılması konusunda anlaşması koşuluyla davayı reddetti.

Pazarlık unsurlarından biri

Halkbank davası Biden döneminde Washington ile AKP hükümeti arasında önemli bir pazarlık unsuru olarak görülüyor. Biden yönetimiyle bakanlar düzeyinde ilk temas ABD'nin Gare operasyonu açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleşmişti. Beyaz Saray'dan görüşme sonrası yapılan açıklamada Blinken'in S-400'ler konusunu gündeme getirdiği de belirtilmişti.