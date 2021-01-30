'Halkbank davasında büyük çapta ceza neredeyse kesin'

Amerikan İlerleme Merkezi (Center for American Progress) adlı düşünce kuruluşu uzmanı Max Hoffman, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin bir rapor hazırlarken, önümüzdeki sürece ilişkin VOA'dan Mehmet Toroğlu'na açıklamalarda bulundu.

Biden'ın Erdoğan ile ilişkileri "kişisel" olmaktan çıkaracağını iddia eden Hoffman, Erdoğan ile arasına biraz mesafe koymaya çalışacağını öne sürdü.

S-400, Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Halkbank Davası, Türk Akım ve Kuzey Akım 2 gibi başlıkların Türkiye ile ABD arasındaki ihtilaf başlıkları olduğunu söyleyen Hoffman, Halkbank davasının mahkumiyet ve büyük çapta para cezasıyla sonuçlanmasının neredeyse kesin olduğunu iddia etti.

Hoffman, “Erdoğan’ın ve Halkbank’ın buna nasıl bir yanıt vereceği önemli olacak. Erdoğan bu sonucu önlemek için kayda değer ölçüde kişisel enerji harcadı. Karara çok öfkelenecek ve eğer Halkbank cezaya bir çeşit meydan okursa Batılı finans kurumlarından dışlanabilir ve bu da maddi yardıma ihtiyaç duyması neticesini doğurabilir. Gerilimin nasıl tırmanacağını kolayca görebilirsiniz” diye konuştu.

S-400 gerilimine ilişkin de konuşan Hoffman, "Eğer Türkiye yeni bataryalar da alma yoluna giderse öncekine göre daha fazla ve daha da sert CAATSA yaptırımları getirilecektir. Bence bu konuda Trump’ta gördüğümüz tereddüdü Biden ekibinden görmeyeceğiz" iddiasında bulundu.