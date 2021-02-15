Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanını yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalınmıştır. Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye, Doğu Akdeniz konularına da değinilmiştir. Görüşmede ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz rahatsızlık da dile getirilmiştir. İki bakan önümüzdeki dönemde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı bir şekilde görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."

ABD Dışişleri: 'Blinken PKK'nin sorumlu olduğu görüşümüzü teyit etti'

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, Blinken ile Çavuşoğlu'nun bugün bir telefon görüşmesi yaptıkları belirtilerek "Bakan Blinken ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin önemini, terörle mücadelede ortak çıkarlarımızı ve demokratik kurumların, kapsayıcı yönetimin ve insan haklarına saygının önemini vurguladı" denildi.

Açıklamada "İki taraf da işbirliğini güçlendirme ve Suriye'de siyasi bir çözüme destek taahhüdünde bulundu. Bakan (Blinken) kuzey Irak'ta Türk rehinelerin ölümlerinden ötürü taziyelerini iletti ve PKK teröristlerinin sorumlu olduğu yönündeki görüşümüzü teyit etti. Bakan Blinken Türkiye'yi S-400 karadan havaya füze sistemiyle devam etmemeye çağırdı. Bakan ayrıca NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında süren istikşafi görüşmelere desteğini de dile getirdi" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı bugün ABD'nin 'Gare' açıklamasıyla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield'ı bakanlığa çağırmıştı. Bakanlık "ABD Büyükelçisi David Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" açıklamasını yapmıştı.