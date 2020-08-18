ABD halkı seçeneksiz değil! Sosyalistlerin Başkan Adayı Gloria La Riva

ABD'de Başkanlık Seçimleri'nde bu sene Gloria La Riva Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'nin (PSL) Başkan Adayı olarak gösterilmişti. La Riva'nın Başkan Yardımcısı Adayıysa, 43 yıldan uzun süredir haksız yere hapsedilen ünlü Amerikan Yerlisi lideri ve siyasi mahkum Leonard Peltier.

La Riva

La Riva ve Peltier'in Başkanlık Kampanyası, herkes için bir iş ve geçinilebilir bir gelirin sağlanması, sağlık hizmetlerinin, barınmanın ve eğitimin anayasal hak olarak tanınması ve ücretsiz olması, ırkçı ve işçi sınıfı karşıtı polis şiddetine son verilmesi ve Dünya genelindeki 800'den fazla ABD askeri üssünün kapatılması çağrısında bulunuyor.

Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi üyesi Gloria La Riva, 2020 seçimleri için adaylığını duyurduğu konuşmasında "Dünya, hiçbiri mevcut kapitalist sistem içinde çözülemeyen eşi görülmemiş krizlerle karşı karşıya. Zamana karşı yarışıyoruz. Toplumun sosyalist bir temelde radikal olarak yeniden örgütlenmesine duyulan ihtiyaç, hiç bu kadar acil olmamıştı." demişti.

Başkan Yardımcısı Adayı Peltier kimdir?

La Riva'nın Başkan Yardımcısı Adayı Leonard Peltier'se masumiyetine rağmen 1976'da FBI ve federal savcılar tarafından hapse atıldı. La Riva’nın adaylığının da gündeme getirdiği bir konu olan dünya çapında bir hareket onun özgürlüğünü talep ediyor.

Peltier, Coleman Florida'daki Federal Hapishanesi içinden yazılan bir mektupta, başkan yardımcılığına adaylığı ilan etti ve şöyle yazdı:

"Ben sadece bir Amerikan Yerlisi gelenekçi değilim, aynı zamanda çalışan ve yoksul sınıfın her türlü suistimaline ve sömürüsüne karşı olan bir sosyalistim.”

Sosyalistlerin kampanyası doğum kontrolü ve kürtaj dahil olmak üzere tüm üreme haklarına erişimin tüm kadınlar için garanti edilmesi gerektiğini savunuyor ve kadınlar ve LGBT bireyler için hayatın her alanında eşitlik sağlanması için mücadele veriyor.

Irkçı hapishane politikasına karşı mücadele

Hapishane Politikası Girişimi'nin 2019 toplu infaz raporuna göre, ABD ceza hukuku sistemi ülke genelinde yaklaşık 2,3 milyon kişiyi hapishanelerde tutuyor. La Riva, adaylığını açıkladı konuşmasında "Çoğunlukla genç, fakir ve orantısız bir şekilde Afrikalı Amerikalı, Latin ve Amerikan Yerlisi insanlar tarihin en büyük kitlesel hapsetme sisteminde tutuluyorlar" demiş ve şunu vurgulamıştı:

"Küresel nüfusun yalnızca yüzde 4'üne sahip olan ABD hapishaneleri, dünyadaki mahkumların yüzde 22'sini barındırıyor. Bu arada, geniş çapta dolandırıcılık yapan ve milyonları tahliye eden Wall Street bankerleri ve devasa uyuşturucu tüccarları arasındaki itici güc olan, yüz binlerce kişiyi öldüren büyük ilaç sanayisi CEO'ları özgürce dolaşabiliyorlar."

'Sosyalizme ihtiyacımız var'

La Riva, "Dünya çapında işçi sınıfının ve insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditler, artan yeni ve daha geniş savaşlar, iklim değişikliği felaketidir" diyen La Vita, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sinin şu anda istikrarsız çalışma, karşılanamaz konut borcu, sağlık hizmetine ulaşamama, emeklilik hakkından faydalanamadığını" belirtirken Başkanlığa adaylığını belirtirken yaptığı açıklamada "geleceğin farklı olacağına dair hiçbir işaret yok. Şu anda insanlık ayıbı olarak zengin sadece dört kişi, 160 milyon insandan daha fazla servete sahip." demişti.

La Riva/Peltier kampanyası, yoksullara ve çalışan insanlara yardım eden her reformu desteklerken, bu tür korkunç krizlerle tek başına reformla yüzleşmenin yeterli olmadığını kabul ediyor. La Riva, "Sosyalizme ihtiyacımız var" derken “Sosyalizm, emekçilerin emeğinin yarattığı toplum zenginliğinin, insanların ihtiyaçlarını uzun vadeli, sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için kullanıldığı bir sistemdir. Sadece iki seçenek var: Giderek daha yıkıcı olan kapitalizm ya da toplumun sosyalist yeniden örgütlenmesi yolunda devam etmek." açıklamasında bunlunmuştu.

La Riva, 2016 seçimlerinde de PSL'nin adayıydı. ABD'deki seçim sistemindeki engeller nedeniyle PSL ABD'nin tüm eyaletlerinde seçimlere katılamıyor.