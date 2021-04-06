AB liderleri bugün Ankara'ya geliyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, Birlik ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Görüşme sonunda Türkiye-AB ilişkileri açısından yeni kararların açıklanması beklenmiyor ancak 25 Mart'ta AB Konseyi tarafından duyurulan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve göç mutabakatının yenilenmesi konularında daha somut ifadelerin kullanılması öngörülüyor.

Konsey toplantısında sonunda yayımlanan bildiri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı girişimlerde bulunup gerginliği artırmaması karşılığında AB'nin "aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir" bir pozitif gündemi ilerletmesi anlayışını dile getiriyordu. Aynı bildiriye göre AB, ilişkilerde olumsuz bir durum yaşanmaması durumunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve göç konusunda işbirliği kapsamında sağlayacağı mali destekle ilgili Haziran ayında yapılacak zirvede resmi adımını atacak. AB, Türkiye'nin beklentileri arasında olan vize serbestisi, fasılların açılması konusunda ise yeşil ışık yakmamıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre AB'nin Türkiye ile yol haritasını son Mart zirvesinde netleştirdiğine dikkat çeken Ankara'daki diplomatik kaynaklara göre, Michel ve Von der Leyen'in ziyaretinde bu nedenle yeni kararların açıklanması beklenmiyor. Ancak AB liderlerinin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve göç işbirliğinin devam ettirilmesi konusundaki AB kararlarını daha somut bir çerçevede dile getirebilecekleri, bu kapsamda önümüzdeki sürecin Ankara-Brüksel ilişkileri açısından önemine değinecekleri kaydediliyor.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart 2020'de Brüksel'e gittiğini, şimdi AB liderlerinin Ankara'ya geldiğini anımsatarak, bu ziyaretin taraflar arasında en üst düzeyde diyalog kanallarının açık olduğunu göstermesi ve karşılıklı beklentilerin doğrudan iletilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekiyorlar.